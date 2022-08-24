Bochung, Spa'da Formula 2'ye geri dönecek
Son üç yarışı kaçıran Ralph Boschung, FIA Formula 2'ye Belçika Grand Prix'sinde pistlere geri dönecek.
Campos Racing sürücüsü bu sezon boyun ağrısına neden olan faset sendromundan muzdaripti ve bu durum onu ilk olarak Mayıs ayındaki antrenman seansından sonra Barselona hafta sonundan çekilmek zorunda bıraktı.
Monako'da yarışmayı denedi ve hafta sonundan çekilmeden önce hem antrenman hem de sıralama turlarına katıldı.
Bakü'de geri dönerek yarışı dokuzuncu sırada tamamlamasına rağmen, Silverstone sıralama turları öncesi bir kez daha hafta sonundan çekilen Boschung, Red Bull Ring, Paul Ricard ve Hungaroring yarışlarına da katılmadı.
Takım, bu hafta sonu Spa'da yapılacak yarış öncesinde Boschung'un Belçika'da pistlere geri döneceğini duyurdu.
Boschung şunları söyledi: "Geri dönmek çok güzel. Son zamanlarda kariyerimin en zor zamanlarını geçirdim ama Spa'da tekrar yarışmayı deneyebileceğim için mutluyum."
"Elbette boynumun nasıl tepki vereceğini sürüş yapmaya başladığım zaman göreceğim, bu yüzden ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olacağım."
"Campos sezon başında gösterdiğimiz üzere harika sonuçlar almak hak ediyor, bu yüzden bunu başarmak için elimden geleni yapacağım."
Boschung sakatlanmadan önce Imola'da üçüncü olmuş ve podyuma çıkmıştı.
Bu süreçte Boschung'un yerine geçen Robert Merhi, Red Bull Ring'de çarpıcı bir podyum elde etti.
Takım arkadaşı Olli Caldwell ise bu yıl 12 ceza puanı almasının ardından bir yarıştan men edildi ve bu hafta sonu yerine Lirim Zendeli geçecek.
Ralph Boschung, Campos Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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