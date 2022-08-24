Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi
FIA F2 / Spa Haberler

Bochung, Spa'da Formula 2'ye geri dönecek

Son üç yarışı kaçıran Ralph Boschung, FIA Formula 2'ye Belçika Grand Prix'sinde pistlere geri dönecek.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bochung, Spa'da Formula 2'ye geri dönecek
Haberi dinle

Campos Racing sürücüsü bu sezon boyun ağrısına neden olan faset sendromundan muzdaripti ve bu durum onu ilk olarak Mayıs ayındaki antrenman seansından sonra Barselona hafta sonundan çekilmek zorunda bıraktı.

Monako'da yarışmayı denedi ve hafta sonundan çekilmeden önce hem antrenman hem de sıralama turlarına katıldı.

Bakü'de geri dönerek yarışı dokuzuncu sırada tamamlamasına rağmen, Silverstone sıralama turları öncesi bir kez daha hafta sonundan çekilen Boschung, Red Bull Ring, Paul Ricard ve Hungaroring yarışlarına da katılmadı.

Takım, bu hafta sonu Spa'da yapılacak yarış öncesinde Boschung'un Belçika'da pistlere geri döneceğini duyurdu.

Boschung şunları söyledi: "Geri dönmek çok güzel. Son zamanlarda kariyerimin en zor zamanlarını geçirdim ama Spa'da tekrar yarışmayı deneyebileceğim için mutluyum."

"Elbette boynumun nasıl tepki vereceğini sürüş yapmaya başladığım zaman göreceğim, bu yüzden ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olacağım."

"Campos sezon başında gösterdiğimiz üzere harika sonuçlar almak hak ediyor, bu yüzden bunu başarmak için elimden geleni yapacağım."

Boschung sakatlanmadan önce Imola'da üçüncü olmuş ve podyuma çıkmıştı.

Bu süreçte Boschung'un yerine geçen Robert Merhi, Red Bull Ring'de çarpıcı bir podyum elde etti.

Takım arkadaşı Olli Caldwell ise bu yıl 12 ceza puanı almasının ardından bir yarıştan men edildi ve bu hafta sonu yerine Lirim Zendeli geçecek.

Ralph Boschung, Campos Racing

Ralph Boschung, Campos Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi
Önceki haber

Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi
Megan White Daha fazlası
Megan White
Zhou, F1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilenmiş Belçika GP
Formula 1

Zhou, F1 pilotlarının önemli konularda hemfikir olmalarından etkilenmiş

Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor
DTM

Rast, 12 yıl geçirdiği Audi Sport’tan ayrılıyor

Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar Britanya GP
MotoGP

Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar

Son Haberler

Bochung, Spa'da Formula 2'ye geri dönecek
FIA F2 FIA F2

Bochung, Spa'da Formula 2'ye geri dönecek

Son üç yarışı kaçıran Ralph Boschung, FIA Formula 2'ye Belçika Grand Prix'sinde pistlere geri dönecek.

Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı Formula 2’de yaz arasına sezonun en iyi performansıyla girdi

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın onuncu ayağında, Budapeşte, Hungaroring pistinde sprint yarışını 16. sırada, ana yarışı ise 13. sırada tamamladı. Bölükbaşı böylece, ağustos sonuna kadar yaz arasına girilen Formula 2 serisinde son dönemdeki en başarılı ana yarış performanslarından birini sergiledi.

F2 Hungaroring: Pourchaire, bu yılki üçüncü zaferini aldı, Cem 13. oldu
FIA F2 FIA F2

F2 Hungaroring: Pourchaire, bu yılki üçüncü zaferini aldı, Cem 13. oldu

Hungaoring'de gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire'nin oldu.

F2 Hungaroring: Doohan, sprint yarışında zafere ulaştı
FIA F2 FIA F2

F2 Hungaroring: Doohan, sprint yarışında zafere ulaştı

Formula 2 Macaristan hafta sonunun ilk yarışını Virtuosi Racing pilotu Jack Doohan kazandı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.