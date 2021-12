Wolff: "Yarışı kazanmayı hak etti"

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Kırmızı bayrakların ve birçok Sanal Güvenlik Aracının ardından yarışın son bölümüne doğru yaklaşırken Hamilton, 37. turda Verstappen'e dışarıdan atak yaptı. Verstappen yerini korumaya çalışırken kontra ile pist dışına çıktı. Hamilton bu olay nedeniyle kızarken Red Bull bir süre sonra Verstappen'e telsizden yerini vermesi gerektiğini söyledi. Verstappen bunun üzerine çok geçmeden yerini vermeyi kabul etti ve düzlüğün sonuna gelirken yavaşlayarak Hamilton'ın geçmesine müsaade etmeye çalıştı ancak Hamilton bu durumdan haberdar olmadığı için bir anlaşmazlık yaşandı ve Verstappen'e arkadan vurdu. Bu bölümde Verstappen - Hamilton sıralaması devam etti.

Yaşananlar inceleme altına alındı ve çok geçmeden Verstappen'e yerini vermesi yönünde talimat geldi. Verstappen, önce yerini verdi ancak çok geçmeden karşı atakla yerini geri aldı. Daha sonra Verstappen'e pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 sn cezası verildi.

Verstappen bir süre daha lider gitse de 43. turda bir kez daha Hamilton'a yol verdi ve lastikleri bittiği için mücadele etmeyi bıraktı.

Toto Wolff yaşananların ardından, "En sonunda, yarışı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Kırık ön kanatla birkaç kez yarış dışı kalabilirdi. Burada kimsenin kirli çamaşırları hakkında konuşmak istemiyorum fakat... Görülmeye değer bir yarıştı ama iyi bir yarış değildi." dedi.

Wolff, Lewis'ın, Max'ın yol vermesi hakkında, "Lewis bilmiyordu. "Bence bu da oradan gelen yanlış mesajlar sebebiyle oldu." dedi.

Hamilton'ın bilgilendirilmemesi içinse, "Sanırım karışıklık olmuş olabilir. Ancak hakemlerin telemetriye bakacaklarını ve sonra bir karara varacaklarını düşünüyorum. Eğer karışıklık olduysa ve sürücüler doğru şekilde bilgilendirilmediyse, bu büyük bir rol oynayacaktır." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images