Wolff: "Yarışı kazanmayı hak etti"

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Kırmızı bayrakların ve birçok Sanal Güvenlik Aracının ardından yarışın son bölümüne doğru yaklaşırken Hamilton, 37. turda Verstappen'e dışarıdan atak yaptı. Verstappen yerini korumaya çalışırken kontra ile pist dışına çıktı. Hamilton bu olay nedeniyle kızarken Red Bull bir süre sonra Verstappen'e telsizden yerini vermesi gerektiğini söyledi. Verstappen bunun üzerine çok geçmeden yerini vermeyi kabul etti ve düzlüğün sonuna gelirken yavaşlayarak Hamilton'ın geçmesine müsaade etmeye çalıştı ancak Hamilton bu durumdan haberdar olmadığı için bir anlaşmazlık yaşandı ve Verstappen'e arkadan vurdu. Bu bölümde Verstappen - Hamilton sıralaması devam etti.

Yaşananlar inceleme altına alındı ve çok geçmeden Verstappen'e yerini vermesi yönünde talimat geldi. Verstappen, önce yerini verdi ancak çok geçmeden karşı atakla yerini geri aldı. Daha sonra Verstappen'e pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 sn cezası verildi.

Verstappen bir süre daha lider gitse de 43. turda bir kez daha Hamilton'a yol verdi ve lastikleri bittiği için mücadele etmeyi bıraktı.

Toto Wolff yaşananların ardından, "En sonunda, yarışı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Kırık ön kanatla birkaç kez yarış dışı kalabilirdi. Burada kimsenin kirli çamaşırları hakkında konuşmak istemiyorum fakat... Görülmeye değer bir yarıştı ama iyi bir yarış değildi." dedi.

Wolff, Lewis'ın, Max'ın yol vermesi hakkında, "Lewis bilmiyordu. "Bence bu da oradan gelen yanlış mesajlar sebebiyle oldu." dedi.

Hamilton'ın bilgilendirilmemesi içinse, "Sanırım karışıklık olmuş olabilir. Ancak hakemlerin telemetriye bakacaklarını ve sonra bir karara varacaklarını düşünüyorum. Eğer karışıklık olduysa ve sürücüler doğru şekilde bilgilendirilmediyse, bu büyük bir rol oynayacaktır." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Cidde pisti, yüksek hızlı olması ve kör virajların olması sebebiyle sürücüler tarafından tehlikeli bulunuyor.

Wolff, yarışın yönetimi hakkında, "Sanal Güvenlik Aracının ne zaman çağrıldığını, Güvenlik Aracının ne zaman çağrıldığını, ne zaman kırmızı bayrak gösterildiğini bilmiyorum... Yarış kontrole hakkını vermeliyiz. Bunu yönetmek her zaman çok zordur."

"Tabii ki taraflıyız ve bizim açımızdan, başlangıçta güvenlik aracının arkasında birkaç tur attıktan sonra kırmızı bayrak çıktığı ve pozisyonu kaybettiğimiz için biraz hayal kırıklığımız vardı. Ancak henüz karar vermedim. Belki doğru olmayan bir şey söylemeden önce yarışı yeniden izlemeliyim." dedi.

Formula 1'de sezonun bitimine bir yarış kala Hamilton ve Verstappen'in puanları eşitlendi.

Wolff, "Max'ın daha fazla galibiyeti var. Bu yüzden bunun hala bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ancak sonuçları olacak bir şey söylemeyeceğim. Bence sezon sonunda harika bir yarış geçirmek önemli. İki fantastik sürücü birbiriyle yarışıyor."

"Bu sezon herkes şanssızlıktan payını aldı. Max, Silverstone'da çok puan kaybetti, Macaristan'da hiç suçlu değildi ama sonra Spa'da biraz daha avantaj elde etti ve biz de motor cezalarımızı aldık. Ancak sonunda iş son yarışa kaldı. Spor böyle olmalı ve bu güzel." dedi.