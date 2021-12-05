Horner: "F1, Suudi Arabistan GP'de Charlie Whiting'i özledi"

Red Bull ve Mercedes takımları bu sene hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında çok yakın mücadele sergilediler. Bu mücadelede pist üstünde pilotların verdiği mücadeleler kadar, pist dışında takım patronlarının ve yöneticilerinin de mücadeleleri oldu ve zaman zaman ilişkiler, söylenen sözler nedeniyle gerildi.

Sezonun sondan ikinci yarışının yapıldığı Suudi Arabistan'da da olaylar durulmadı ve yarış, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşananlarla olaylı bir şekilde tamamlandı.

Yarış içerisinde olanlar nedeniyle hem Verstappen, hem de Hamilton takım temsilcileri ile hakemler tarafından çağrıldılar. Bu görüşmenin sonucunda Verstappen'e 10 sn cezası ve 2 kınama verildi.

Horner, "Yönetilmesi çok zor bir yarıştı. Yarış kontrol de pist üstündeki parçaların miktarı, sanal güvenlik araçları, yeniden startlar, güvenlik aracı gibi şeylerle zorlanmış olmalı. 5 sn cezası verildiğinde ve Lewis'in Max'e arkadan vurduğu olaylarda haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Hakemlere gidip bunu açıklayacaklar ancak Max orada yerini vermeye çalışıyordu. Yarış kontrolü yer vereceğimiz konusunda bilgilendirdik, bunun üzerine ayağını gazdan çekti, bunu duyabilirsiniz. Orada Lewis de ayağını gazdan çekti. DRS çizgisiyle alakalı mı bir şeyler yaptı bilmiyorum ancak orada yerimizi verdiğimiz açıktı ve yarış kontrolü, ne yapacağımız konusunda bilgilendirmiştik." dedi.

Horner, ilk virajda yaşananlar incelemeye gidebileceği için yerlerini vermeyi kabul ettiklerini söyledi.

Horner, "Bu konuda bir tartışma vardı. Michael, bir karar vermemiz gerektiğini ya da olayın hakemlere gideceğini söylüyordu. O noktada ceza geleceğini biliyorsunuz, bu yüzden 'Tamam yerimizi vereceğiz' diyerek yarış kontrolü bilgilendirdik."

"Aşırı kuralcılık olduğunu düşünüyorum. Ve ortada bir hakem var. 10 araç mesafesiyle alakalı bir kural var ancak biliyorsunuz. Formasyon turu, yeniden start olacaksa formasyon turu olmuyor... Çok fazla kural var. Bugün sporun Charlie Whiting'i özlediğini düşünüyorum. Bunu söylediğim için üzgünüm ancak onun sahip olduğu deneyim... Açıkçası bu durum sinir bozucu ancak Michael (Masi) ve hakemler için de, özellikle bu tür pistlerde durum zor. Pistte her yerde parça vardı ancak durum herkes için aynıydı."

"Bugün çoğu karar iki hafta önce Doha'da olduğu gibi bizim aleyhimize oldu." dedi.

Mercedes'ten Ron Meadows, yarış içerisinde Masi ile iletişime geçerek Lewis'in bu konu hakkında geç bilgilendirildiğini söylemişti.

Horner, "Bu tuhaf çünkü Lewis onun arkasında yavaşlıyor ve ayağını gazdan çekmiş gibi bir ses geliyor. Sanki DRS nedeniyle onu geçmek istemedi gibi. Biz ise ona yerimizi vermeye çalışıyorduk. Lewis ardından Max'in aracına arkadan vurdu. Açıkçası o temas nedeniyle biraz hasar aldık. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu." dedi.

Ceza olmasaydı Hamilton'ın kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Horner, "Damon, ilk sektörün pilota bağlı olduğunu, diğer iki sektörü motorun domine ettiğini biliyorsun. Yani düzlükte herkes daha rahat sürebilir. Max'in birinci sektörde yaptıkları gerçekten etkileyiciydi. Önde kalmasının tek yolu buydu. Tur içerisindeki performans farklarına bakarsanız, onun yapabildiği şey dikkat çekiciydi."

"Aslında burada düşük downforce paketini kullandık. Arka kanada bakarsan, yüksek yere basma gücü üreten değil, düşük yere basma gücü üreten kanattı. Yarış için optimum ayarlara sahiptik. Dün sıralamalarda yaşadıklarımız, turu tamamlayamamamız kötü oldu ancak Max yarışta liderliği ele geçirerek farklı bir şekilde de olsa o konuma geldi. Mercedes bugün harika bir araca sahipti ve gerçek şu ki, onlar bizden biraz daha hızlılardı." şeklinde cevap verdi.

Horner, Hamilton'ın art arda 3 yarış kazanmasına rağmen Abu Dhabi yarışı için umutsuz olmadıklarını, pistte yapılan değişikliklerin yarışta etkisinin olabileceğini söyledi.

Horner, "Dürüst olmam gerekirse, Abu Dhabi'de yine değişiklik yaptılar, bu yüzden pistte başka bir değişken olacak. Bu yarış hafta sonundan çıkıp Abu Dhabi'ye gideceğiz ve dünya şampiyonasında puanlar eşit, yarış galibiyeti fazlasıyla lider durumdayız. Kim önde bitirirse o kazanacak. Tüm sene olduğu gibi doğrudan yarış olacak. Mercedes art arda 3 yarış kazandı, öncesinde Max iki yarış kazanmıştı. Gelecek hafta sonu kim zirvede olacak? Bir fikrim yok. Açıkçası son yarışlara bakarsak, form Mercedes'ten yana. Ancak tekrarlamam gerekirse, Max bu hafta sonu aslanlar gibi savaştı, her şeyini verdi."

"Bu takım bu sene fevkalade bir mücadele verdi. 10 yarış kazandık. Bu seneye girerken kim Mercedes karşısında böyle bir mücadele verebileceğimizi düşünürdü? Onlarla mücadeleyi son yarışa taşıdık. Takımlar şampiyonasında geri plana düştük. Onu kazanmamız için mucizeye ihtiyacımız var. Max ile bu şampiyonluğu kazanmak için tek bir hakkımız var ve bunu yapabilmek için her şeyi yapacağız. Hazırlanacağız, yeniden bir araya geleceğiz. Ekibimizin morali bozuk değil, bu sene başardıklarından, gösterdikleri çabadan gurur duyabilirler. Ya Lewis ya Max, bunlardan birisi gelecek hafta sonunun ardından zirvede ayrılacak."

"Pilotlar şampiyonluğu daha prestijli ancak para orada değil. Ancak prestij orada ve insanlar o şampiyonluğu hatırlıyorlar. Takımlar için ironik bir şekilde üreticiler şampiyonluğu önemli ancak spordaki prestij açısından, sportif açıdan pilotlar şampiyonluğu büyük olan taraf." dedi.