Vettel: "Mücadele çok yakın"

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Formula 1'de yeni kurallar altındaki ilk yarış, bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek ve şu noktada tahmin yürütmek epey zor.

İlk analizler, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin yine önde olduğunu, arkasındaki yedi takımın ise yüzdelik dilimlerle ayrıldığını ortaya koyuyor.

Sebastian Vettel, bu yıl Aston Martin'le ikinci yılına girmeye hazırlanıyor ve Bahreyn'de yakın bir mücadele olmasını bekliyor.

Vettel, şöyle dedi: "Bu yeni Formula 1 araçları öncekilerden inanılmaz derecede farklılar."

"Geride kalan haftaları onlar hakkında elimizden geldiğince çok şey öğrenerek geçirdik ve bu hafta sonu ilk kez zemin etkili bir araçla yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Formula 1'de her şey çok yeni. Bence tüm takımlar arasında çok yakın bir savaş ve çok küçük farklar olacak. Bu da F1 için harika."

Lance Stroll ise yarışmak için sabırsızlandığını söylüyor.

"Bahreyn testlerini yeni bitirmiş olabiliriz fakat bu hafta sonu bilinmeyen doğru gideceğiz ve bu, epey heyecan verici."

"AMR22'ye geçmeyi ve diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuzu anlamak için sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu sezon boyunca her turdan bir şeyler öğreneceğiz ve gelişim anlamında yıl boyunca yoğun bir savaş olacağını düşünüyorum."

"Bir sürücü olarak, böylesine büyük bir değişimde rol oynamak harika."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images