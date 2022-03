Isola: "Lastikler arasında performans farkı beklediğimizden yüksek"

Takımlar, Barselona ve Bahreyn'de 2022 araçlarıyla ilk testlerini yaptılar ve şu anda tüm odaklarını sezonun açılış yarışı olan Bahreyn GP'sine vermiş durumdalar.

Testler geçtiğimiz sezonlara göre bu sezon daha çok önem taşımaktaydı, nitekim testler boyunca takımlar bir yandan yeni araçlara adapte olmaya çalışırken diğer yandan da yeni Pirelli lastiklerini test ettiler.

Pirelli, bu sezondan itibaren 13 inç lastikleri kullanmayı bırakacak ve 18 inç lastikleri kullanmaya başlayacak.

Motorsport-Total.com'un aktardığına göre Pirelli F1 patronu Mario Isola, takımların araçlarında yaptığı düzenli güncellemeler ve değişiklikler nedeniyle "farklı hamurlar arasında net bir karşılaştırma yapamadıklarını" itiraf etti.

Ancak hamurlar arasındaki performans farklarının Pirelli'nin başlangıçta tahmin ettiğinden daha büyük olduğu görülüyor. Tek istisna, en yumuşak iki hamur olan C4 ve C5 arasındaydı ve burada Pirelli pek bir fark görmedi. Ancak bu daha çok Bahreyn'deki koşulların bir sonucuydu.

Isola, "Hamurlar arasındaki farka dair beklenti tur başına 0.5 saniyeydi ancak muhtemelen tur başına 0.8 ile bir saniye arasında olduğu görüldü."

"C4 ve C5 arasındaki fark neredeyse hiçbir şey değil çünkü C5 Bahreyn'de gerçek performansıyla çalışmıyor." dedi.

Yine de sezonun ileri kısımlarına yönelik düşünen Isola, takımlar araçlarını daha optimize edilmiş, istikrarlı bir pakete dönüştürdükçe hamurlar arasındaki farkın da Pirelli'nin tahminleriyle daha uyumlu bir seviyeye düşmesini bekliyor.

Isola, "Benim düşüncem, yıl ilerledikçe farkın daralacağı yönünde."

"Takımlar araçta genel bir denge yakalamayı başardıklarında fark daralacaktır."

“O zaman ortalama olarak 0.5 veya 0.6 veya 0.7 [saniye] gibi farklar hakkında konuşabiliriz. Spa'da elbette daha fazla, daha kısa bir pistte daha az olacaktır. Ancak genel olarak, bu hedefe ulaşmalıyız.” dedi.

Pirelli tyres along with the new size for 2022 season

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images