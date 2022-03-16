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McLaren, Google ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı!

McLaren Racing ailesine katılan en yeni sponsor Google oldu. Yapılan büyük çaplı anlaşma kapsamında Google logoları, motor ve ledli jant kapağında yer alacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, Google ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı!
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McLaren Racing, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile dünyanın en büyük markalarından birisi olarak bilinen Google'ın, McLaren F1 ve McLaren MX Extreme E takımlarının resmi partneri olacağını duyurdu.

McLaren çalışanları, anlaşma kapsamında yarış hafta sonlarında Google'ın 5G Android akıllı telefonlarını ve Chrome tarayıcısını kullanacak. 

Çok yıllık anlaşma gereği Android ve Chrome markalarının logoları, sezon boyunca MCL36'nın motor kapağında, ledli jant kapağında, Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun hem kask hem de yarış tulumlarında yer alacak.

McLaren Google sponsorship

McLaren Google sponsorship

Fotoğraf: McLaren

Ayrıca Google logosu, #58 McLaren MCX Extreme E yarış aracında ve takımın Extreme E sürücüleri Emma Gilmour/Tanner Foust'un yarış kıyafetlerinde yer alacak.

Anlaşmanın maddi değeri açıklanmadı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Google'ı McLaren Racing ailesinin bir parça yapmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Google, dünyanın pek çok yerindeki  insanları birbirine bağlayan yenilikçi teknolojilerde dünya lideridir."

"Takımımız, yürüttüğü çalışmalara Android ve Chrome gibi platformları entegre ederek, performansı artırmaya daha iyi odaklanabilecek."

"Formula 1 ve Extreme E'yi kapsayan bu heyecan verici ortaklığı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

McLaren Google sponsorship

McLaren Google sponsorship

Fotoğraf: McLaren

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