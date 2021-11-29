Hamilton: "Şu anda 2022 aracını simülatörde sürmenin anlamı yok"

Bu yıl sezonun bitimine iki yarış kalmasına rağmen F1 takımları tamamen gelecek yılki yeni kurallara odaklanmış durumdalar ve harıl harıl, gelecek yılki araçların tasarımını mümkün olduğunca ilerletmeye çalışıyorlar.

Lando Norris ve Carlos Sainz gibi bazı sürücüler, yeni araçları simülatörde zaten denediler ve oldukça farklı hissettirdiğini söylediler. Fakat Hamilton, bunun pek faydalı bir şey olduğuna inanmıyor.

Son dönemde sık sık fabrikaya giderek simülatör çalışması yapan Hamilton, dikkatinin sadece mevcut sezon olduğunu söylerken, aynı zamanda yeni aracın simülatörde sürekli olarak geliştiğini ve bu yüzden, gelişiminin bu evresinde test yapmanın hiçbir anlamı olmadığını dile getirdi.

Hamilton, "Simülatörde aracı sürmedim çünkü kelimenin tam anlamıyla sadece mevcut araca odaklandım. Bu araçla yeterince yoğun bir iş yükümüz var."

"Fakat takımla sürekli olarak temas halindeyim. Yarışlardan sonra bile her zaman 'aracımızın şu anda olduğu yer burası ve bunlar gelecek yılki araçta olmasını istediğim şeyler. bunlara dikkat edin. Motorla ilgili sorunlar bunlar, gelecek yıl bunları görmek istemiyorum, lütfen bunları düzeltin' gibi şeyler söylüyorum. Sürekli yöneticilerle bu tür konuşmalar yapıyorum.” dedi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, takımla yaptığı düzenli yarış sonrası bilgilendirmelerinin bir kısmında, 2022 aracının aero dengesi de dahil olmak üzere çeşitli konuların tartışıldığını belirtti.

"Yarışlardan sonra büyük toplantılarımı genellikle Shov [Andrew Shovlin] ile, tüm veriler toplandıktan sonra, hafta sonunun bitiminde yaparım."

"Sonrasında nerede olduklarına dair bir güncelleme almak adına Bono [Peter Bonnington] ve ardından gelecek yılın aracı üzerinde çalışan ekiple bir toplantım var. Böylelikle [gelecek yılın aracında] nerede olduğumuz, aero'nun çoğunlukla öne mi yoksa arkaya mı dönük olduğu, hangi sürüş yüksekliğini bekleyebileceğimiz, hangi sorunlarla karşı karşıya oldukları, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve aracın nasıl olacağını düşündükleri hakkında bir güncelleme alırım."

"Fakat şu anda, rüzgar tünelinde kaydettiği ilerleme hesap edildiğinde, şimşek hızıyla geliştiği için aracı simülatörde sürmenin herhangi bir anlamı yok." dedi.