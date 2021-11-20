Sainz: “Mücadele çok yakın olacak”

Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastikle turladı ve son bölüme kalmayı başardı. Böylelikle yarışa bu lastiklerle başlayıp avantaj yakalamaya çalışacak.

Sıralama turlarını 7. sırada tamamlayan Sainz, “Bugün attığım turlardan memnunum. Özellikle orta lastikle ikinci bölümdeki ve yumuşak lastikle üçüncü bölümdeki ilk turlarım iyiydi.”

“Takım için zorlu bir hafta sonu oluyor, çünkü Alpine, AlphaTauri ve McLaren mücadelenin içinde. Oldukça yakın bir mücadele var. Ancak ikinci bölümden, orta lastikle çıkabildik ve 7. başlayacağız. Bu yüzden çok da şikayet edemem.” dedi.

Mücadelenin neden bu kadar yakın olduğu sorulduğunda İspanyol sürücü, “Virajların yüksek hızlı doğası diyebilirim. Burası oldukça farklı bir pist, daha öncekilerden farklı. Çünkü virajlardaki ortalama hız çok daha yüksek.”

“Orta lastikle başlayacak olmamızın, kötü gözüken lastik aşınması sebebiyle bize avantaj sağlamasını umuyoruz. Çünkü kesinlikle zorlanıyoruz.” dedi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc’in neden bu kadar zorlandığı sorulduğunda ise Sainz, “Onunla henüz konuşmadım. 3. antrenman seansında da biraz zorlanıyordu. Sebebinin ne olduğundan emin değilim. Çünkü tüm sene boyunca böyle bir şey olmadı ve bu hafta sonu durum böyle.”

“Sıralama turlarının ilk iki bölümünde de oldukça geride kaldı. Bunu bir takım olarak anlamaya çalışmalıyız. Çünkü ben tüm gün boyunca araçta iyi hissettim, bazı güçlü turlar attım.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images