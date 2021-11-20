FIA, Katar sıralamalarının ardından arka kanatlarda ekstra inceleme yaptı

Interlagos'ta Christian Horner'ın Lewis Hamilton'ın "akılalmaz" düzlük hızına dikkat çekmesinin ardından Red Bull, FIA'nın, Mercedes'in arka kanadını araştırmasını talep etti.

Cuma günü Katar'da açıklamalarda bulunan Horner, W12'nin arka kanadında bulunan ana plakadaki izlere dikkat çekerek, Red Bull'un Mercedes'i, arka kanadının uygunluğu konusunda protesto edebileceğini söylemişti.

Katar'daki sıralamalar öncesinde Sky Sports F1'a konuşan Horner, FIA'nın "keşif grubu" kurmasından dolayı "çok mutlu olduğunu" belirtti.

Motorsport.com'a konuşan FIA yetkilileri de Katar sıralamalarının ardından, Cumartesi akşamı itibariyle, yeni teknik bilgi toplamak amacıyla ekstra arka kanat incelemeleri yapacağını açıkladı.

Bir FIA sözcüsü konu hakkında şunları söyledi: "3.9 sayılı maddede ve TD018'de detaylı şekilde görüldüğü üzere, tüm araçların uygunluğunu görmek için normal denetimlerin bir parçası olarak yaptığımız çeşitli testler bulunmakta."

"Sizin duyduğunuz testler, bilgi toplamak amacıyla yapılacak olan testlerdir ve kuralların gerekliliğine uyup uymadıklarını görmekten ziyade, gelecekte uygulanabilecek yeni bir kriter olup olmayacağını görmek amacıyla yaptığımız testlerdir."

"Bu testleri de teknik grup ile beraber değerlendiriyor olacağız."

Bu gelişme, Mercedes ve Red Bull'un F1'deki şampiyona mücadelelerinin son yarışlarında ortaya çıkan arka kanat tartışmasının en güncel gelişmesi oldu.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Cuma günkü açıklamalarında arka kanatlarının kurallara uygun olmasından endişe etmediklerini söylerken, pist üstü mühendisliği direktörü Andrew Shovlin ise arka kanattaki izler hakkında Red Bull'un argümanının ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Shovlin açıklamalarında, "FIA'yı garajımıza, arka kanadımıza istedikleri kadar bakmaları için davet ettik ve onlar, arka kanadımızla ilgili hiçbir soruna sahip değillerdi."

"Bir piste gidiyoruz, orada hangi kanat modelinin daha hızlı olduğuna bakıyoruz ve hangisi daha hızlıysa onu araca takıyoruz. Ve aynen böyle ilerlemeye de devam edeceğiz." dedi.

Horner, FIA'nın yaptığı testin arka kanada uygulanan yükü göstereceğini, bunun ise 70-80 kilograma eşit olacağını savundu.

Konu hakkında konuşan Horner, "Seviyeyi gittikçe artıracaklar ve böylece kanattaki eğilmeyi ölçebileceksiniz."

"FIA'nın proaktif olduğunu görmek gayet güzel, bu durumu gözlemliyorlar. Çünkü bizim endişemiz burada olacaklarla ilgili değil, düzlük hızının daha büyük bir önem taşıdığı Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de olacaklarla ilgili."

"Bunu oldukça fazla ciddiye almalarından çok memnunuz." dedi.