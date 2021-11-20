Hamilton: "F1'in yarış kuralları hâlâ 'net' değil"

Diğer tarafta Verstappen, Losail pistinde bu hafta sonu yapılacak ilk F1 yarışı öncesinde bir saatten fazla süren sürücü toplantısının ardından, durumun "sonunda oldukça netleştiğini" söyledi.

Sao Paulo olayında hakemler, Mercedes'in, Verstappen'in Interlagos'un 4. virajındaki ilk savunmasının yeniden incelenmesi talebini reddettikten sonra, F1 ekibi, Cuma gecesi yarış direktörü Michael Masi ile sürücüler toplantısında uzun bir görüşme yaptı.

Verstappen, toplantıda, sürücülerin "görüşlerini paylaştığını ve ardından FIA'nın bunun arkasındaki düşünce sürecini açıkladığını" söyledi. Ancak F1'in iki şampiyonluk adayı, Cumartesi akşamı Katar'da yapılan sıralama turlarının ardından konuyla ilgili yorumlarında ikiye ayrıldı.

Hamilton, Katar'daki sürücüler toplantısının ardından, hangi savunma sürüşünün kabul edilebilir olduğunun net olup olmadığı sorusuna, "Hayır."

"Net değil. Sanırım Max dışında her sürücü, sadece netleştirilmesini istiyordu. Çoğu sürücü netlik getirilmesini istiyordu ancak öyle olmadı."

"Yani, evet, pistin sınırlarının ne olduğu hâlâ net değil. Belli ki artık beyaz çizgi bir sınır değil, bu yüzden geçiş yaparken buna göre gideceğiz."

"Biz sadece tutarlılık istiyoruz. Yani, eğer son yarışla aynı olacaksa, o zaman bu senaryolarda hepimiz için aynı olmalı ve öyleyse sorun değil." dedi.

Hamilton'dan önce cevap veren Verstappen, "Herkes farklıdır, değil mi? Herkesin kendi yarışma şekli, savunması ve geçişi var. Elbette FIA'nın da herkesi aynı çizgide tutması çok zor."

"Elbette onlar karar veriyor ancak her sürücünün farklı bir görüşü var ve bence dün, onların fikirleri paylaşıldı ve ardından FIA, bunun arkasındaki düşünce sürecini açıkladı."

"Yani bence çok yol kat ettik ve çok uzun bir toplantı oldu. Bence sonunda oldukça netleşti.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton daha sonra, Pazar günkü yarışta, teker tekere bir mücadeleye girmesi halinde böyle bir duruma "son yarışta olanların normal olduğu" anlayışıyla yaklaşacağını söyledi. Ancak daha sonra, Brezilya'daki senaryo tekrarlanırsa, farklı hakemlerin farklı şekilde hareket edebileceği konusunda sürücülere bilgi verildiğini söyledi.

Hamilton, "Dediğim gibi, net değil."

"Farklı hakemlerle farklı olacağını söylediler. Yani, farklı komiserler ile farklı kararlar alınabilir dediler. Geçen haftanın aynısı bu hafta olursa göreceğiz." dedi.

Katar'ı sıralama turlarında iki şampiyonun ardından üçüncü sırayı alan Valtteri Bottas, yarış kurallarındaki karışıklık hakkında şunları söyledi: "Brezilya'dakine benzer bir olay olursa ne olacağı net, bu yüzden sorun değil."

"Bu her zaman ince bir çizgi ama aynı zamanda bizim tam olarak neye izin verildiğini bilmemiz için önemli olan tutarlılık."

“Gerçekten ne yapıp ne yapamayacağımıza dair bir açıklamamız olduğunu düşünmüyorum. Yani, demek istediğim her geçiş, her savunma farklı. Bu yüzden, en uygun cezayı vererek ya da hiç ceza vermeyerek, en iyi işi yapmaya çalıştıklarından eminim."

"Gerçekten hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Lewis ve Max'in Brezilya'da başına gelenlerden bunun sorun olmayacağını biliyoruz bu yüzden biz de buna göre gideceğiz. Bunu bilmek güzel bir şey." dedi.