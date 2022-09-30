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Formula 1 Haberler

Marko: "De Vries ile görüşmeler devam ediyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Nyck de Vries ile görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

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Marko: "De Vries ile görüşmeler devam ediyor"
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Bugün Fransız Canal+, Nyck de Vries'in 2023 için AlphaTauri ile anlaştığını öne sürmüştü ve bu haber kısa sürede büyük yankı bulmuştu.

Haber henüz takımlar tarafından doğrulanmadı fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

ORF'ye konuşan Marko, anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hâlâ görüşmeler devam ediyor. Kararın Suzuka'da verileceğini söyleyebilirim."

"Önce Gasly konusunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Sonra AlphaTauri'ye kimin katılacağına karar verilecek."

"AlphaTauri'nin durumu bozulmamalı. Bu da iyi ve hızlı bir pilot sahip olmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Nyck elbette bu yıl bazı antrenmanlarda ve Monza'daki yarışta gösterdiği performansla en gözde adaylardan biri."

Günün öne çıkan bir diğer konusu da Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını aştığı yönündeki iddialar gibi görünüyor.

Marko bu konuyla ilgili soru üzerine şöyle dedi: "FIA ile görüşmeye devam ediyoruz."

"Şu anda ayrıntıları öğrenme sürecindeyiz ve konuyla alakalı herhangi bir şey söyleyemeyiz."

"Ancak ciddi bir şey olabileceği konusunda hiçbir endişemiz yok."

 

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Canlı anlatım: Singapur GP 2. antrenman seansı
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Wolff: "FIA, bütçe sınırını aşan takımlara karşı 'sağlam bir duruş' sergilemeli"

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