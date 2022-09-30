Wolff: "FIA, bütçe sınırını aşan takımlara karşı 'sağlam bir duruş' sergilemeli"

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FIA önümüzdeki hafta her Formula 1 takımının 2021 yılında ne kadar harcama yaptığını belirten resmi raporları yayınlayacak. Padoktaki kaynaklara göre Red Bull Racing ve Aston Martin sınırı aştılar.

Mali düzenlemeler, hem küçük hem de büyük ihlaller için olası cezaları listeliyor. %5'ten daha az (ve 2021'de 7,5 milyona denk geliyor) aşımlar, "küçük" ihlal olarak görülüyor ve para cezasına çarptırılıyor.

Daha büyük ihlaller için sportif cezalar verilebilir ancak bu ilk etapta takımlar şampiyonasını etkiliyor. FIA'nın verebileceği en ağır ceza şampiyonadan ihraç olabilir ancak şimdilik böyle bir şey konusu değil.

Fakat konu, diğer takımlar tarafından FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve ekibi için önemli bir test vakası olarak görülüyor. Bunun nedeni, harcamanın sadece 2021'e değil, aynı zamanda 2022 aracının gelişimine de fayda sağlayacak olması gibi görünüyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff konuyu Singapur'da Ferrari şefi Mattia Binotto ile görüşürken, FIA'nın, takımlardan birinin bariz şekilde fazla harcama yapması halinde gereken cezayı vermesi gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "Bütçe sınırı, muhtemelen gridi eşit tutmak için yapılan en önemli değişikliklerden biri."

"Bu aynı zamanda çok fazla parası olmayan takımlar için de önemli bir fırsat. Bu düzenlemelere uymak çok önemli."

"FIA, özellikle de Mohammed, şimdiye kadar her türlü kuralı uygulama konusunda oldukça sert bir tutum sergiledi."

"Şimdi bu kadar büyük bir konuda daha önce sergilediği dürüstlüğü ve liderliği göstereceğine eminim." dedi.

Red Bull'un olası ihlalinin geçen yılki şampiyonluk yarışını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Wolff yorum yapmadı.

Mercedes'in patronu sözlerini şöyle sürdürdü: "İhlalde bulunup bulunmadıkları ya da tam olarak ne kadar ihlalde bulundukları konusunda bilgim yok."

"Eğer bir yılı ihlal ederseniz, bu muhtemelen ikinci ve hatta üçüncü yılı da ihlal ettiğiniz anlamına gelir. Daha fazla açıklık olduğunda, eminim pek çok tartışma doğacaktır."

"Ancak şu anda yorum yapmak için çok erken.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images