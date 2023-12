Jos Verstappen: "Red Bull ile başladık, Red Bull ile bitirmek istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta, 26 yaşındaki Max Verstappen'in üst üste üçüncü şampiyonluk kupasına kavuşmasının ardından, üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'in ünlü ve gururlu babası Jos Verstappen ile yaptığımız geniş kapsamlı röportajın ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştık.

Verstappen'in Lewis Hamilton tarafından giyilen taca sadece bir meydan okuyucu olmaktan çıkıp, F1'de bir pilotunun şimdiye kadar ki en dominant olduğu sezonda 19 galibiyetle kral olduğu döneme baktığımızda Max Verstappen bu dominasyondan oldukça memnun gözüküyor.

Red Bull'un 2023'teki dominasyonunun boyutu göz önüne alındığında, 2024'te de değişmeyecek olan düzenlemelerle en azından kağıt üzerinde Verstappen'in bir yıl daha şampiyonluğun favorisi olduğu anlamına geldiği göz önüne alındığında, Jos oğlu için daha fazla rekabet görmek istediğini açıkladı.

Jos Verstappen, "Elbette yarışları kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda onun galibiyet için savaşmasını istiyorum ve sonra galibiyete ulaşmasını ya da belki de kaçırmasını istiyorum. Sanırım herkes bunu görmek istiyor."

"Ben bu sporun bir hayranıyım. Formula 1'in bir hayranıyım. Elbette sezonda 18 ya da 19 yarış kazanmak güzel bir şey. Ancak, 2021'de yaptığı gibi şampiyonluğu kazanmasından da keyif aldım... neden olmasın?"

Yarış üstüne yarış kazanmak ve bunun sonucunda elde edilen tüm zaferi toplamanın Verstappen'i yeterince motive edip etmediği sorusuna Jos, "Bundan hoşlanıyor. Dominasyonu kesinlikle seviyor[gülümsüyor]."

Red Bull'un en önden geriye düşmesi durumunda Max'in bir yeniden yapılanma projesiyle ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorusuna Jos, "O sadece yarış kazanmakla ilgileniyor." dedi.

Ancak Red Bull'un Hollandalı şampiyon etrafında nasıl şekillendiği düşünüldüğünde, Max bir gün, özellikle de Milton Keynes merkezli takım hata yaparsa, başka bir takıma kafasını çevirebilir mi?

Ferrari, McLaren ya da Mercedes'in cazibesine ne dersiniz? 2028'e kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olan Max'in niyeti kariyerinin tamamını Red Bull ile geçirmek mi?

Jos, "Sanırım planımız bu."

"Red Bull ile başladık ve Red Bull ile bitirmek istiyoruz. Sevdiğimiz şey bu. Biz çok sadık insanlarız."

"Bize şans verdiler. İyi bir araçları olduğu sürece ve Helmut orada olduğu sürece o her zaman bizim destekçimiz oldu. Max de Helmut'un, Red Bull'un ve bunun gibi insanların destekçisi olduğunu gösterdi. Bu yüzden güzel olacağını söyleyebilirim." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Jos Verstappen and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme