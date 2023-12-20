Jos Verstappen: "Red Bull ile başladık, Red Bull ile bitirmek istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta, 26 yaşındaki Max Verstappen'in üst üste üçüncü şampiyonluk kupasına kavuşmasının ardından, üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'in ünlü ve gururlu babası Jos Verstappen ile yaptığımız geniş kapsamlı röportajın ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştık.

Verstappen'in Lewis Hamilton tarafından giyilen taca sadece bir meydan okuyucu olmaktan çıkıp, F1'de bir pilotunun şimdiye kadar ki en dominant olduğu sezonda 19 galibiyetle kral olduğu döneme baktığımızda Max Verstappen bu dominasyondan oldukça memnun gözüküyor.

Red Bull'un 2023'teki dominasyonunun boyutu göz önüne alındığında, 2024'te de değişmeyecek olan düzenlemelerle en azından kağıt üzerinde Verstappen'in bir yıl daha şampiyonluğun favorisi olduğu anlamına geldiği göz önüne alındığında, Jos oğlu için daha fazla rekabet görmek istediğini açıkladı.

Jos Verstappen, "Elbette yarışları kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda onun galibiyet için savaşmasını istiyorum ve sonra galibiyete ulaşmasını ya da belki de kaçırmasını istiyorum. Sanırım herkes bunu görmek istiyor."

"Ben bu sporun bir hayranıyım. Formula 1'in bir hayranıyım. Elbette sezonda 18 ya da 19 yarış kazanmak güzel bir şey. Ancak, 2021'de yaptığı gibi şampiyonluğu kazanmasından da keyif aldım... neden olmasın?"

Yarış üstüne yarış kazanmak ve bunun sonucunda elde edilen tüm zaferi toplamanın Verstappen'i yeterince motive edip etmediği sorusuna Jos, "Bundan hoşlanıyor. Dominasyonu kesinlikle seviyor[gülümsüyor]."

Red Bull'un en önden geriye düşmesi durumunda Max'in bir yeniden yapılanma projesiyle ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorusuna Jos, "O sadece yarış kazanmakla ilgileniyor." dedi.

Ancak Red Bull'un Hollandalı şampiyon etrafında nasıl şekillendiği düşünüldüğünde, Max bir gün, özellikle de Milton Keynes merkezli takım hata yaparsa, başka bir takıma kafasını çevirebilir mi?

Ferrari, McLaren ya da Mercedes'in cazibesine ne dersiniz? 2028'e kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olan Max'in niyeti kariyerinin tamamını Red Bull ile geçirmek mi?

Jos, "Sanırım planımız bu."

"Red Bull ile başladık ve Red Bull ile bitirmek istiyoruz. Sevdiğimiz şey bu. Biz çok sadık insanlarız."

"Bize şans verdiler. İyi bir araçları olduğu sürece ve Helmut orada olduğu sürece o her zaman bizim destekçimiz oldu. Max de Helmut'un, Red Bull'un ve bunun gibi insanların destekçisi olduğunu gösterdi. Bu yüzden güzel olacağını söyleyebilirim." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Jos Verstappen and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Peki Verstappen'in en az iki sezon daha potansiyel olarak en rekabetçi araca sahip olma olasılığı hakkında ne düşünüyor?

Jos, "Diğerlerinin daha da yaklaştığını hissediyoruz."

"Aradaki fark kesinlikle azalıyor. Bu yüzden her şey fabrikada bu günlerde ne yaptıklarına bağlı. gelecek yıl neler olacağını göreceğiz." dedi.

Max'in F1 kariyeri sona erdikten sonra diğer yarış serilerine katılmaya olan ilgisi ve Jos'un da son zamanlarda bazı ralli yarışlarına katılarak motor sporları kariyerini yeniden canlandırması göz önüne alındığında, iki Verstappen'in bir gün birlikte yarışmak için ortaklık kurma olasılığı olabilir mi?

Ne de olsa Kevin Magnussen ve babası Jan geçtiğimiz iki yıl boyunca birlikte bazı üst düzey spor otomobil yarışlarına katıldılar. Ancak Jos, Max ile aynı şeyi yapma fırsatının çoktan kaçıp gittiğini düşünüyor.

Jos, "Bunun için çok yaşlıyım! Ralli yapıyorum ama bu farklı."

"Max'in koyduğu seviye, çılgınca bir şey. Bu yüzden kendimi bunu yapmak için çok yaşlı hissediyorum."

"Onu tanıyorum. O kadar gençken nasıl olduğumu biliyorum. Eğer farklı kategorilerde yarışıyor ve rekabet ediyorsa, onu da kazanmak istiyor. Belki 1 ila 1,5 saniye yavaş olan yaşlı bir adam gibi sürmek. Bundan hoşlanmıyor. Ben de bundan hoşlanmazdım."

"Kızmazdı ama 'Hadi baba!' derdi. Bunun böyle olduğunu biliyorum ve onun da benim de bundan hoşlanmadığımızı biliyorum. O yüzden yapmamak daha iyi." dedi.

Max'i böylesine korkutucu bir rakip yapan şeylerden biri de yaptığı işe olan sarsılmaz bağlılığı şampiyonluğu kazandıktan sonra bile kalan yarışlara tam odaklanmasının yanı sıra, Hollandalı pilot boş zamanlarının çoğunu çevrimiçi simülasyon yarışlarına katılarak geçiriyor.

Ancak Max bu kararlı zihniyeti ve onu sahanın geri kalanından ayıran o dik başlı güveni nereden alıyor? Bu senin ona aşılamaya özen gösterdiğin bir şey mi yoksa senin için bile sürpriz oldu mu?

Jos, "Bu onun kendi kişiliği. Ama sanırım beni bir şeyler yaparken gördü."

"Ona kişiliğimi gösterdim ve herkesin kendi kişiliği vardır. Bence nasıl olmak istediğine ve nasıl bir insan olduğunuza dair ne öğrendiyse onu alıyor. Bence bunun kaynağı da bu." dedi.

Verstappen'in başarısındaki kilit unsurlardan biri de sergilediği zihinsel güç. Jos, Red Bull'daki ilk günlerinden itibaren genç Max'in Helmut Marko'nun göz korkutucu liderliğinden korkmadığını gösterdiğine inanıyor.

Jos, "Herkes Helmut'tan biraz korkar! Ama onda bu hiç olmadı."

Fotoğraf: Max Verstappen Max Verstappen, Jos Verstappen

"Max 'Babamla çalışabilseydim, Helmut kolay olurdu!' dedi. Ben her zaman nettim. Ne istediğimi biliyordum, ondan ne istediğimi biliyordum. Her şeyimizi verdik. Ben böyleyim. Sanırım o da böyle." dedi.

Max'in zihinsel gücünün F1'de yarışan diğer pilotlarla arasındaki en önemli fark olup olmadığı sorusuna Jos, "Bence bu yetenekle birlikte gidiyor, ne kadarına sahip olduğunu düşündüğün, kendine güven."

"Bence bu biraz el ele gidiyor." dedi.

Jos'un bir Verstappen imparatorluğu kurmaya yönelik uzun vadeli çabalarının son yıllarda meyvelerini vermesiyle birlikte, Max'in önündeki bir sonraki büyük zorluk, eğer isterse, sporun en başarılı pilotu olmaya çalışmak. Lewis Hamilton'ın galibiyet sayısını ve Hamilton ile Michael Schumacher'in eşit şampiyonluk sayısını geçmek için istatistikleri ve unvanları toplamak.

Hamilton'ın Verstappen tarafından F1'in zirvesinden indirilmesiyle birlikte, F1'in en iyi pilotlarının bir takımda bir araya gelme şansı çok az görünüyor.

Ancak, eğer böyle bir durum gerçekleşirse Max'in böyle bir meydan okumadan hoşlanıp hoşlanmayacağı sorusuna Jos, "Bunu görmek isterim." yanıtını verdi.