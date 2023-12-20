İstatistiklerle 2023 F1 sezonu
2023 Formula 1 sezonunda pek çok şey yaşandı. Peki istatistik tarafında durum nasıl? Gelin bakalım.
Max Verstappen'in damgasını vurduğu 2023 sezonunda pek çok farklı istatistik ortaya çıktı. Bazı rekorlar da egale edildi.
- İşte o istatistiklerden bazıları:
- 5 Mart'ta başlayan 2023 sezonu, 26 Kasım'a kadar devam etti; toplamda 266 gün süren sezonda toplam 22 yarış düzenlendi ve bir sezonda en çok yarış sayısı rekoru tekrarlandı. Yıl boyunca yapılan yarışlarda toplam 1.325 tur tamamlanırken, 6.697 kilometre geride kaldı.
- 2023 yılında toplam 22 sürücü mücadele etti. Sezona AlphaTauri'de başlayan Nyck de Vries, sezon ortasında koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybetti. Ricciardo da Zandvoort'ta sakatlanınca aynı aracı Liam Lawson kullandı. Bu da yıl boyunca 22 farklı sürücüyü F1 aracında seyrettiğimiz anlamına geliyor.
- 22 pilot arasında sadece Nyck de Vries puan alamadı fakat Hollandalı pilot sadece on yarış tamamladı.
- Cuma günkü antrenman seanslarına on farklı sürücü katıldı. Bu isimler Jake Dennis, Isack Hadjar, Zak O'Sullivan, Pato O'Ward, Jack Doohan, Theo Pourchaire, Oliver Bearman, Frederik Vesti, Robert Shwartzman ve Felipe Drugovich'ti.
- Yarışlarda sürücüler24.386 tur veya 123.263 kilometre yol kat etti. Sezon boyunca pilotlar antren seansları, sıralama turları, sprintler ve yarışlar sırasında 55.320 tur veya 280.890 kilometre yol kat etti.
- Kat edilen mesafe açısından rekor Carlos Sainz'e ait; Ferrari pilotu 2,926 tur/14,862 kilometre kat etti.
- Yarışan pilotlar arasında en az mesafeyi 645 tur ya da 3,403 kilometre ile Liam Lawson kat etti. Tüm yarışlara başlayan pilotlar arasında en az mesafeyi 2,523 tur ya da 12,931 kilometre ile Kevin Magnussen kat etti.
- Yarışı lider götüren on sürücü vardı: Max Verstappen (1.003 tur/4.912 kilometre), Sergio Perez (146 tur/868 kilometre), Carlos Sainz (77 tur/393 kilometre), Charles Leclerc (41 tur/209 kilometre), Lando Norris (30 tur/162 kilometre), Lewis Hamilton (13 tur/71 kilometre), George Russell (6 tur/32 kilometre), Yuki Tsunoda (5 tur/26 kilometre), Fernando Alonso (3 tur/18 kilometre) ve Oscar Piastri (1 tur/6 kilometre).
- Max Verstappen 19 zaferle en çok galibiyet alan pilot oldu. Onun dışında sadece Sergio Perez 2 kez ve Carlos Sainz 1 kez kazandı.
- Sezonun en hızlı yarışı Monza'ydı. Max Verstappen, yarışı 1 saat 13 dakika 41.143 saniyede tamamladı.
- Max Verstappen Avusturya, Belçika, ABD (Austin) ve Brezilya'da olmak üzere dört sprint yarışı kazandı. Sergio Perez (Azerbaycan) ve Oscar Piastri'nin (Katar) birer sprint zaferi elde etti.
- 11 sürücü 2023'te podyuma çıktı: Max Verstappen - 21 kez, Sergio Perez - 9 kez, Fernando Alonso - 8 kez, Lando Norris - 7 kez, Lewis Hamilton - 6 kez, Charles Leclerc - 6 kez, Carlos Sainz - 3 kez, Oscar Piastri - 2 kez, George Russell - 2 kez, Esteban Ocon - 1 kez ve Pierre Gasly - 1 kez.
- Beş sürücü pole pozisyonu kazandı: Max Verstappen - 12 kez, Charles Leclerc - 5 kez, Sergio Perez - 2 kez, Carlos Sainz - 2 kez ve Lewis Hamilton - 1 kez.
- Dokuz sürücü en hızlı turu attı: Max Verstappen - 9 kez, Lewis Hamilton - 4 kez, Sergio Perez - 2 kez, Oscar Piastri - 2 kez, Guanyu Zhou - 1 kez, George Russell - 1 kez, Fernando Alonso - 1 kez, Yuki Tsunoda - 1 kez ve Lando Norris - 1 kez.
- Sezonun en hızlı pit stopu, Katar Grand Prix'sinde Lando Norris'in lastiklerini 1.80 saniyede değiştiren McLaren tarafından yapıldı.
- 2023 yılında dokuz pilot ceza puanı almadı: Alex Albon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo.
- Sergio Perez sezon sonunda en fazla ceza puanına sahip olan pilot - 7 puan.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, startta grubu kovalamaya hazırlanıyor
REKOR BAŞARILAR
- Max Verstappen, sezonun bitimine beş yarışa kala şampiyonluğunu garantiledi ve arka arkaya üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.
- Verstappen 2023 yılında 19 yarış kazanarak Formula 1 tarihinde bir sezonda en çok galibiyet elde eden pilot oldu.
- Max Verstappen, Alberto Ascari'nin 1952'den beri elinde tuttuğu bir sezondaki galibiyet yüzdesi rekorunu da geride bıraktı. Verstappen %86,4'lük bir orana sahipken, Ascari %75'lik bir orana sahipti. Üçüncü sıradaki Michael Schumacher 2004'te %72,22'lik bir zafer ortalaması yakalamıştı.
- Toplam 1003 tur lider giden Max Verstappen bir sezonda en çok lider gitme rekorunu da eline geçirdi.
- Üst üste 10 galibiyetlik seri, Max tarafından 2023 yılında kırılan yeni bir rekordu. Max, Sebastian Vettel'in 2013'te elde ettiği üst üste 9 galibiyet rekorunu da geride bıraktı.
- 575 puan toplayan Verstappen bir sezonda en çok puan kazanma rekorunu kırdı. Bir önceki rekor da 454 puanla Max tarafından kırılmıştı.
- Verstappen, 22 yarışta 21 kez podyuma çıkarak bir sezonda en çok podyuma çıkan pilot oldu. Bir önceki rekor da 18 yarışla kendisine aitti.
- Red Bull Racing yedinci pilotlar ve altıncı takımlar şampiyonluğunu aldı. Milton Keynes merkezli ekip, tarihinde ilk kez şampiyonada 1-2 oldu.
- Oscar Piastri ilk sezonunda Japonya ve Katar olmak üzere iki kez podyuma çıktı.
- Nico Hulkenberg, 203 yarışla podyuma çıkmadan en çok yarışa çıkan pilot olma rekorunu daha da geliştirdi.
- Lando Norris, 13. podyumunu aldı ve yarış kazanmadan en çok podyuma çıkan Nick Heidfeld'in rekorunu yakaladı.
- Lewis Hamilton podyum sayısını 197'ye çıkardı ve rekorunu daha da geliştirdi. Fernando Alonso ise Alain Prost'u yakaladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, at the start as Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, crash out in the background
F1 tarihinde en çok podyuma çıkan isimler:
|No
|Pilot
|Podyum
|1
|Lewis Hamilton
|197
|2
|Michael Schumacher
|155
|3
|Sebastián Vettel
|122
|4
|Alain Prost
|106
|5
|Fernando Alonso
|106
- Lewis Hamilton, en çok lider gitme rekorunu biraz daha geliştirirken, Max Verstappen artık Alain Prost'un önünde beşinci sırada.
F1 tarihinde en çok lider giden isimler:
|No
|Pilot
|Lider gidilen tur
|1
|Lewis Hamilton
|5455
|2
|Michael Schumacher
|5111
|3
|Sebastián Vettel
|3501
|4
|Ayrton Senna
|2931
|5
|Max Verstappen
|2858
- Fernando Alonso, en çok yarışa çıkma rekorunu daha da geliştirirken Lewis Hamilton artık üçüncü sırada.
F1 tarihinde en çok yarışan isimler:
|No
|Pilot
|Grand Prix
|1
|Fernando Alonso
|378
|2
|Kimi Raikkonen
|350
|3
|Lewis Hamilton
|332
|4
|Rubens Barrichello
|323
|5
|Michael Schumacher
|307
- Kazanılan kariyer puanları açısından Max Verstappen artık Fernando Alonso'nun önünde üçüncü sırada yer alıyor.
F1 tarihinde en çok puan alan isimler:
|No
|Pilot
|Puan
|1
|Lewis Hamilton
|4639.5
|2
|Sebastián Vettel
|3098
|3
|Max Verstappen
|2586.5
|4
|Fernando Alonso
|2267
|5
|Kimi Raikkonen
|1873
- Red Bull, galibiyet sayısında 100'u geçti ve Williams'ın ensesine geldi.
F1 tarihinde en çok yarış kazanan takımlar:
|No
|Takım
|Zafer
|1
|Ferrari
|243
|2
|McLaren
|183
|3
|Mercedes
|125
|4
|Williams
|114
|5
|Red Bull
|113
- Red Bull, kazanılan puan açısından Mercedes'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi.
F1 tarihinde en çok puan alan takımlar:
|No
|Takım
|Puan
|1
|Ferrari
|9672
|2
|Red Bull
|7248
|3
|Mercedes
|7222.5
|4
|McLaren
|6291.5
|5
|Williams
|3620
- Aston Martin ve Alpine 50 Grand Prix'sini, Red Bull Racing 350'yi, Alfa Romeo 200'ü, Haas 150'yi geride bıraktı.
F1 tarihinde en çok yarışan takımlar:
|No
|Takım
|Grand Prix
|1
|Ferrari
|1074
|2
|McLaren
|946
|3
|Williams
|827
|11
|Red Bull
|369
|16
|Mercedes
|293
|20
|Alfa Romeo
|214
|25
|Haas
|166
|51
|AlphaTauri
|83
|63
|Aston Martin
|71
|68
|Alpine
|66
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523, startta
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