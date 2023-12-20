Red Bull, RB19'un klonlanma riskine rağmen RB20'de devrim yerine evrim yapacak

Milton Keynes merkezli takım birkaç aydır RB20 üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. 2023'de RB19'un gelişimini, araç rakiplerinin çok önünde olduğu için erkenden durdurmayı tercih etti.

Ancak gelecek yıl rakiplerinin önüne geçmek için ilerleme kaydetmesi gerektiğini bilen takım, iyileştirmeler üzerinde çalışıyor olsa da bu kış büyük bir yön değişikliği olmayacağını söylüyor.

RB20'den neler beklenebileceği sorusu üzerine Red Bull takım patronu Christian Horner, "Devrim değil evrim."

"Herhangi bir rehavete kapılma lüksümüz yok. Araçtaki tüm alanlar yeniden gözden geçirdik."

"Yani araç büyük ölçüde bir temanın evrimi. Tekerleği yeniden icat etmiyoruz. Son 12 ay boyunca mühendislik rotası bizim için büyük ölçüde bu oldu." dedi.

RB19 bu yıl 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanmış olsa da Horner, bundan sonra işlerin daha da zorlaşacağından şüphesi olmadığını söylüyor.

Red Bull, araçla elde ettiği kazanımların geri dönüşünün şimdiden azaldığını söylerken iyi bir şekilde kullandığı temel tasarım konseptlerinin kopyalandıkça rakiplerin önemli ilerleme kaydedeceğini tahmin ediyor.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Horner, "İstikrarlı regülasyonlar ve bizim için azalan getiri ile farklar yakınlaşacağını bekliyorum. Çünkü eğrinin tepesine diğerlerinden daha hızlı ulaştığımızı düşünüyorum."

"Bir sonraki yıla girerken her zaman bir sıfırlama olur. Belki de RB19 felsefesine benzeyen çok daha fazla araç göreceğinize inanıyorum."

"Bu işte hareketsiz kalırsanız, geriye doğru gitme eğiliminde olursunuz. Bence biz bu eğriyi diğerlerinden daha hızlı aştık." dedi.

Red Bull 2024 aracına odaklanan ilk takımlardan biri olmasına rağmen Horner, rakiplerine kıyasla rüzgar tünelinde fazla zaman geçirmedikleri için bu araçtan fazla bir avantaj elde edemeyeceklerini söylüyor.

Horner, "Rüzgar tünelinde geçirdiğimiz zamanın azlığı nedeniyle, erken geçiş yapmamıza rağmen, hazırlık aşamasında rakiplerimizin çoğundan daha az zamanımız oldu."

"Dolayısıyla, RB20 için ayırdığımız zamanı nereye harcayacağımız konusunda çok tutumlu ve seçici olmamız gerekti. RB19'un güçlü yönlerini geliştirmeye çalışacağız." dedi.