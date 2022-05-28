Ferrari: "140 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kalma şansımız yok"

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Bu sene tüm dünyadaki enflasyon oranlarındaki ve dolayısıyla kargo ücretlerindeki artış, takımların bütçeleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Şimdiye kadar farklı takımlar, 2022'de bütçe sınırına uymanın zor olacağını dile getirdiler.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, bu konunun çok ciddi olduğunu ve takımların bütçe limitini aşmak istemezlerse yarışlar kaçırabileceklerini söylemişti.

Bu konuda F1 ve FIA yetkilileri ile sınırın arttırılması yönünde görüşmeler yapıldı ancak tüm takımlar böyle bir değişikliğe sıcak bakmıyor.

Monako'da konuşan Binotto, bütçe sınırının mevcut haliyle kalması halinde onu aşmaktan başka çarelerinin olmayacağını söyledi.

Binotto, Ferrari'nin sınırı aşması halinde bunun %5'lik dilim içerisinde olacağını tahmin ediyor. Bu tür ihlal, küçük ihlal olarak kabul ediliyor ve bu ihlal için kesin bir ceza yok.

Kurallarda bütçe sınırı ihlalinin küçük seviyede olması halinde bunun açık bir kınama, pilot ya da takımlar şampiyonası puanlarının silinmesi, yarıştan men edilme, aero testi azaltılması ya da gelecek sezonlardaki bütçe sınırının azaltılması gibi yaptırımlarla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Yani %5'lik aşım yapanların pist üstündeki rekabeti etkileyecek bir cezayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tam olarak bilinmiyor.

Binotto, "Bütçe sınırının altında kalma şansımızın olmadığını düşünüyorum. Yani bir noktada onu aşacağımızdan oldukça eminim."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Kurallarda yüzde 5'lik bir eşik var. Bütçe üst sınırının üzerinde yüzde 5'i geçmezseniz bu küçük bir ihlal olarak değerlendirilebilir."

"Ancak cezaya nasıl karar verecekleri konusunda bir fikrim yok. Bizim ve birçok takımın bütçe sınırı içerisinde kalacağını, hatta insanları işten çıkarmanın doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum."

"Şimdiden yaz dönemine geldik. Bunun aşırı fiyatlar ve maliyetlerle başa çıkmak için yeterli olacağını düşünmüyorum. Peki etkileri ne olacak?"

"En önemlisi, birçok takım bu sınırı aşacak ve bu finansal kurallar için kötü olacak."

"Finansal kuralları aşıyorsak, o zaman finansal kuralların işe yarayıp yaramadığını tartışmaya başlayacağız. Yani her şey yeniden tartışılacak." dedi.

Horner, Ferrari'nin bu konuda yalnız olmayacağını ve sezonun son bölümünün bütçe sınırı ihlali durumunda verilecek ceza tartışmalarının gölgesinde kalabileceğini söyledi.

Horner, "Bu sene büyük takımların hepsinin 140 milyon dolarlık sınırı aşacağını düşünüyorum. Ancak küçük ihlalin yaptırımı ne olacak?"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yapmak istemediğimiz şey, bir tavuk oyunu oynamaktır. Yani yüzde 4,9'a mı aşacağız yoksa yüzde 4,7 mi? Ve sene sonunda dünya şampiyonasını belirleyen şey bir güncellemeden ibaret olabilir."

"İhtiyacımız olan şey çok hızlı bir şekilde bu konuya açıklık getirmeleri. Bütçe sınırından hiç etkilenmeyen birkaç takımın bu konuyu fidye olarak kullanmaları doğru değil. Bütçe sınırı bunun için getirilmedi."

"Bütçe sınırı, büyük takımların harcama çılgınlığını sınırlandırmak için getirildi."

"Bütçe sınırı rakamları ilk ortaya çıktığında, kimse bunların olacağını bilmiyordu. Hatırlarsanız, pandemi döneminde orijinal plandan 30 milyon dolar düşüş konusunda anlaşıldı. Ancak dünyada enflasyon artıyor." dedi.