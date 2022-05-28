Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ferrari: "140 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kalma şansımız yok" Sonraki / Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil
Formula 1 / Monako GP Antrenman raporu

Monako GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in önünde lider

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Monako'da gerçekleştirilecek 7. yarışı öncesinde 3. antrenman seansının en hızlı ismi Red Bull pilotu Sergio Perez oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Monako GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in önünde lider
Haberi dinle

Sıralamalardan önceki son antrenman seansında Ferrari ve Red Bull arasında çok yakın mücadele vardı ve zirve mücadelesinde liderlik birkaç defa el değiştirdi. Özellikle seansın lideri Perez ve kendi evinde mücadele eden Charles Leclerc, liderliği birkaç kez birbirlerinden çaldılar.

Perez, seans bitmeden elde ettiği 1:12:476'lık derecesiyle Leclerc'i geride bıraktı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Cuma günkü seanslarda en hızlı isim olan Leclerc, bugün de lider olabilecek gibi duruyordu ancak Perez'in en hızlı turu atmasının ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Son antrenman seansında bu iki isim birbirleriyle mücadele ettiler ve iki isim arasında sadece 0.041 sn fark vardı.

Ferrari'den Carlos Sainz, liderin 0.370 sn gerisinde 3. olurken onun arkasında Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen yer aldı. Verstappen'in derecesi, takım arkadaşının derecesinden 0.4 sn daha yavaştı. Verstappen'in hızlı turlarından birisi trafikte engellendi.

Cuma günkü antrenmanlarda oldukça güçlü performans sergileyen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 3. antrenmanda da oldukça güçlüydü ve Ferrari ile Red Bull pilotlarının arkasında 5. olarak orta grup mücadelesinin zirvesinde yer aldı. Gasly'i, dünkü iki antrenman seansında 5. olan McLaren pilotu Lando Norris takip etti.

İspanya'da güçlü bir hafta sonu geçiren ancak bu hafta sonu daha yavaş kalan Mercedes'te Lewis Hamilton 7. olurken takım arkadaşı George Russell 9. oldu. Onların arasında Haas'tan Kevin Magnussen yer aldı.

Son antrenman seansında ilk 10'u Alpine'den Fernando Alonso tamamlarken, İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon ancak 17. olabildi.

11. sıradaki Yuki Tsunoda'yı Haas'tan Mick Schumacher ve Aston Martin'den Sebastian Vettel takip ettiler. Vettel seansın son dakikalarında Sainz tarafından engellenmesinin ardından epey sinirlense de olaya herhangi bir ceza çıkmadı.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas için sıkıntılı hafta sonu 3. antrenmanda da devam etti. Bottas, Williams'tan Alex Albon'un önünde ancak 14. olabildi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris karşısında zorlanmaya devam ediyor. Norris seansı 6. sırada tamamlarken Ricciardo ancak 16. olabildi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, yüzme havuzu bölümünde bariyerlere vurarak aracının ön kanadına hasar verirken, onun dışında genel manada temiz bir seans oldu. Stroll seansı 18. sırada, Guanyu Zhou ve Nicholas Latifi'nin önünde tamamladı.

Seans içerisinde zaman zaman trafik nedeniyle sorunlar yaşanırken Perez ve Russell arasında yaşananlar hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Monako GP sıralama seansı bugün 17:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 27 1'12.476     165.754
2 Monaco Charles Leclerc 29 1'12.517 0.041 0.041 165.660
3 Spain Carlos Sainz Jr. 28 1'12.846 0.370 0.329 164.912
4 Netherlands Max Verstappen 29 1'12.881 0.405 0.035 164.833
5 France Pierre Gasly 22 1'13.210 0.734 0.329 164.092
6 United Kingdom Lando Norris 19 1'13.226 0.750 0.016 164.056
7 United Kingdom Lewis Hamilton 26 1'13.375 0.899 0.149 163.723
8 Denmark Kevin Magnussen 24 1'13.436 0.960 0.061 163.587
9 United Kingdom George Russell 26 1'13.476 1.000 0.040 163.498
10 Spain Fernando Alonso 23 1'13.585 1.109 0.109 163.256
11 Japan Yuki Tsunoda 25 1'13.645 1.169 0.060 163.123
12 Germany Mick Schumacher 26 1'13.827 1.351 0.182 162.720
13 Germany Sebastian Vettel 28 1'13.838 1.362 0.011 162.696
14 Finland Valtteri Bottas 25 1'13.849 1.373 0.011 162.672
15 Thailand Alexander Albon 22 1'13.882 1.406 0.033 162.599
16 Australia Daniel Ricciardo 29 1'14.104 1.628 0.222 162.112
17 France Esteban Ocon 22 1'14.260 1.784 0.156 161.772
18 Canada Lance Stroll 20 1'14.639 2.163 0.379 160.950
19 China Guan Yu Zhou 25 1'14.861 2.385 0.222 160.473
20 Canada Nicholas Latifi 26 1'14.910 2.434 0.049 160.368
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

paylaşım
yorumlar
Ferrari: "140 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kalma şansımız yok"
Önceki haber

Ferrari: "140 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kalma şansımız yok"
Sonraki haber

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik" Monako GP
Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı! Monako GP
Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda! Mugello
Moto3

Moto3 Mugello: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Son Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son derece mutluyum"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.