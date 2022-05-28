Monako GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in önünde lider

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Sıralamalardan önceki son antrenman seansında Ferrari ve Red Bull arasında çok yakın mücadele vardı ve zirve mücadelesinde liderlik birkaç defa el değiştirdi. Özellikle seansın lideri Perez ve kendi evinde mücadele eden Charles Leclerc, liderliği birkaç kez birbirlerinden çaldılar.

Perez, seans bitmeden elde ettiği 1:12:476'lık derecesiyle Leclerc'i geride bıraktı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Cuma günkü seanslarda en hızlı isim olan Leclerc, bugün de lider olabilecek gibi duruyordu ancak Perez'in en hızlı turu atmasının ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Son antrenman seansında bu iki isim birbirleriyle mücadele ettiler ve iki isim arasında sadece 0.041 sn fark vardı.

Ferrari'den Carlos Sainz, liderin 0.370 sn gerisinde 3. olurken onun arkasında Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen yer aldı. Verstappen'in derecesi, takım arkadaşının derecesinden 0.4 sn daha yavaştı. Verstappen'in hızlı turlarından birisi trafikte engellendi.

Cuma günkü antrenmanlarda oldukça güçlü performans sergileyen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 3. antrenmanda da oldukça güçlüydü ve Ferrari ile Red Bull pilotlarının arkasında 5. olarak orta grup mücadelesinin zirvesinde yer aldı. Gasly'i, dünkü iki antrenman seansında 5. olan McLaren pilotu Lando Norris takip etti.

İspanya'da güçlü bir hafta sonu geçiren ancak bu hafta sonu daha yavaş kalan Mercedes'te Lewis Hamilton 7. olurken takım arkadaşı George Russell 9. oldu. Onların arasında Haas'tan Kevin Magnussen yer aldı.

Son antrenman seansında ilk 10'u Alpine'den Fernando Alonso tamamlarken, İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon ancak 17. olabildi.

11. sıradaki Yuki Tsunoda'yı Haas'tan Mick Schumacher ve Aston Martin'den Sebastian Vettel takip ettiler. Vettel seansın son dakikalarında Sainz tarafından engellenmesinin ardından epey sinirlense de olaya herhangi bir ceza çıkmadı.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas için sıkıntılı hafta sonu 3. antrenmanda da devam etti. Bottas, Williams'tan Alex Albon'un önünde ancak 14. olabildi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris karşısında zorlanmaya devam ediyor. Norris seansı 6. sırada tamamlarken Ricciardo ancak 16. olabildi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, yüzme havuzu bölümünde bariyerlere vurarak aracının ön kanadına hasar verirken, onun dışında genel manada temiz bir seans oldu. Stroll seansı 18. sırada, Guanyu Zhou ve Nicholas Latifi'nin önünde tamamladı.

Seans içerisinde zaman zaman trafik nedeniyle sorunlar yaşanırken Perez ve Russell arasında yaşananlar hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Monako GP sıralama seansı bugün 17:00'da başlayacak.