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Abu Dhabi, yarışları "geliştirmek için" yeni pist düzenine onay verdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Khodr Rawi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Abu Dhabi Formula 1 pisti, bu yılki sezon finalinde geçişleri artırmaya yardımcı olması amacıyla, bu yaz aylarında pist düzeninde değişikliğe gitme kararı aldı.

Abu Dhabi, yarışları "geliştirmek için" yeni pist düzenine onay verdi

Yarış organizatörleri, çok az aksiyonun yaşandığı 2020 sezonunun "sıkıcı" final yarışından sonra,  pisti revize etme olasılığını araştırmaya karar verdiler.

Pist yönetimi, artık bu planlara yeşil ışık yakıldığını ve birkaç virajda değişiklik yapılabilmesi adına gerekli çalışmaların yakın zamanda başlayacağını doğruladı. Bu değişiklikler, 12 Aralık'taki sezon finali için hazır olacak.

Abu Dhabi Motorsports Management CEO vekili Saif Al Noaimi şunları söyledi: "Pist üstündeki mücadeleyi iyileştirmeye çalışıyoruz."

"Seyircileri, taraftarları, sürücüleri, F1 ve FIA'yı dinledik. Bu yıl pistin düzeninde bazı heyecan verici değişiklikler yapmak için çabalıyoruz."

"Bu yılki Abu Dhabi Grand Prix'si için yaz aylarında bazı değişiklikler yapacağız."

Al Noaimi, nihai değişikliklerin ayrıntılarının kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağını ancak yeni düzenin, geçiş fırsatlarını artırmasını umduklarını söyledi.

"Sonuçta amacımız, tekerlek tekerleğe mücadele için daha fazla fırsat yaratmak."

"Mevcut araçlarla ilgili kurallar göz önüne alındığında, daha fazla geçiş fırsatı ve genel olarak daha akıcı bir pist yaratmak istiyoruz.

"Bazı geçişler ve pist üstü mücadelesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım şampiyonluk savaşı sona ana kadar devam eder ve şampiyon burada belirlenir."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Değişiklik için potansiyel alanlardan biri, uzun düzlük öncesindeki U viraj bölümü gibi görünüyor.

U virajdan önceki şikan, araçların birbirlerinden ayrılmasına neden oluyor ve savaşların U virajda veya çıkışında gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Geçen yılki yarışın ardından konuşan Daniel Ricciardo, F1'in pist düzeninde değişiklikler yapabileceğine vurgu yapmıştı.

“Orası hakkında kötü konuşmak istemiyorum çünkü oraya gitmeye devam etmek istiyorum, harika bir yer!”

“Fakat belki pist düzenleriyle oynanabilir. Burada belki birkaç alternatif olabileceğini biliyorum çünkü ne yazık ki Pazar günü biraz zor.”

“Bazı zamanlar eğlence yönünden biraz tatsız olabiliyor.”

Geçen yılki kapalı kapılar ardında yapan Abu Dhabi, bu yılki yarışa sınırlı sayıda taraftar alınmasını umut ediyor.

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