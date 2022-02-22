FIA-ETCR, 20-22 Mayıs’ta Türkiye - İstanbul'da yarışacak

Haberi dinle

500 kW yani 670 beygir güce sahip otomobillerin mücadele edeceği organizasyonun lansmanı, 22 Şubat günü Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Haliç’teki Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın (FIA-ETCR) dünya çapında yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ‘Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz.’ dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise son dönemde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlerden bahsederek, fosil yakıt tüketmeleri ve karbon salımı ortaya çıkarmaları nedeniyle elektrikli araçlara hızlı bir şekilde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını söyledi. Suver, bu alanda Türkiye’de önemli çalışmalar yapıldığını kaydederek, bakanlık olarak kendilerinin de her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yarışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, ” TOSFED olarak, otomotiv dünyasının geleceği olan elektrikli otomobillerin yarıştığı FIA Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası yarışının sportif organizasyonunu, üstlenecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Teknolojisi ve yeni konsepti itibariyle çok dikkat çeken bu yarış organizasyonu sayesinde, milli gururumuz TOGG projesini de ilgilendirecek şekilde elektrikli otomobillere dair bir farkındalık yaratma şansını yakalayacağız. Umarız, ileride TOGG’un da bu ve benzeri yarışlara katıldığını görebiliriz. Bu bağlamda, tüm uluslararası yarış organizasyonlarında olduğu gibi, bu yarışı da ülkemizi yakışır bir şekilde üst düzey bir organizasyonla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer de Türkiye’den dünyaya yansıyacak bu etkinlik kapsamında, markaların global ölçekte tanınırlığının artırılması, turizm, tanıtım, yeni teknolojiler ve sporcu yetiştirmek gibi birçok açılım için birbirinden değerli kurumlarla çalıştıklarını söyledi.

FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory ise, İstanbul’un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek “İstanbul’da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul’da, Beyoğlu’nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Gavory, yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin çevre politikalarını bunlara göre belirlediğini ve elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da arttığını kaydetti ve geçen yılki mücadelelerin toplam 153 ülkede, 53 kanalda 877 saat yayın yapıldığını ve 170 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi sağlandığını ifade etti.