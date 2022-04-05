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FIA ETCR Şampiyonası Mayıs ayında başlıyor, Türkiye yarışı 20-22 Mayıs'ta

FIA ETCR Şampiyonası Mayıs ayında başlıyor, Türkiye yarışı 20-22 Mayıs'ta

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA ETCR Şampiyonası Mayıs ayında başlıyor, Türkiye yarışı 20-22 Mayıs'ta
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2022 FIA ETCR Şampiyonası, Mayıs ayında gerçekleştirilecek Fransa yarışıyla başlayacak.

FIA ETCR, bu yıl yedi farklı ülkede gerçekleştirilecek ve sezon, Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Serinin ilk yarışına Fransa'nın Pau Ville pisti ev sahipliği yaparken, yarış 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye, daha önce açıklandığı üzere FIA ETCR takvimine girmiş durumda ve bu yılki yarış Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. İstanbul Park, Türkiye ayağına 20-22 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Türkiye, ETCR ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı ve gelecek yılki yarış Beyoğlu'nda hazırlanan bir cadde pistinde yapılacak.

Haziran ayında Hungaroring ve İspanya yarışları yapılacak. Macaristan'daki Hungaroring pisti 10-12 Haziran, İspanya'dkai Jarama pisti ise 17-19 Haziran'da seriye ev sahipliği yapacak.

Belçika, Zolder pistiyle ile 8-10 Temmuz arasında serinin beşinci yarışına ev sahipliği yaparken, Vallelunga da 22-24 Temmuz'da FIA ETCR şampiyonasını ağırlayacak.

Sezon, 7-9 Ekim'de Güney Kore'de bulunan Inje Speedium pistindeki final yarışıyla sona erecek.

Seride yer alacak araçlar, takımlar ve sürücüler ilerleyen süreçte netleşecek. Öte yandan serinin lastik tedarikçisi Goodyear olacak.

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FIA-ETCR, 20-22 Mayıs’ta Türkiye - İstanbul'da yarışacak
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