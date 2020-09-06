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eSpor / Son dakika

TR Endurance F1 2020 Ligi'nde heyecan başlıyor!

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TR Endurance F1 2020 Ligi'nde heyecan başlıyor!

Motorsport Türkiye desteğiyle düzenlenen TR Endurance F1 2020 eSpor turnuvasında sezon Avustralya yarışı ile başlıyor!

F1 2012 serisinden bu yana oyun içerisinde düzenli olarak eSpor şampiyonaları düzenleyen TR Endurance ekibi, üst üste 9. oyunda da bu geleneğini sürdürüyor. Heyecan sezonun ilk yarışıyla bu akşam başlıyor!

Codemasters'ın F1 2020 platformunda düzenlenecek turnuvanın ilk yarışı Avustralya, Albert Park pistinde gerçekleşecek.

20 pilotun katılacağı Motorsport Türkiye desteğiyle düzenlenen TR Endurance F1 yarışı bugün TSİ 21:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı Motorsport Türkiye Editörü Emre Baltaoğlu sunacak, yorumcu koltuğunda ise Kemal Kurtoğlu olacak.

 

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