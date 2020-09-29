Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Monster Notebook için özel olarak tasarlanan canavar serisi simülatörlerden Playmotion Monster, Amega’nın ürettiği en ileri seviye yazılım ve donanıma sahip simülatörüdür. FullMotion 6 eksenli hareket kabiliyeti olan bu simülatör özel tasarımından dolayı bundan böyle Playmotion Monster ismi ile üretilmeye devam edecektir.

Tasarımı ile büyüleyen ve hayrete düşürecek kadar iddialı bu ürün, MonsterNotebook markasının Alman gençlerinin hafızasına kazımasında çok yardımcı olacağı şüphesiz.

Canavar serisi bir diğer simülatörümüz olan Playmotion Motionseat ise ev kullanıcıları pazarı için geliştirilmiş, yine Monster Notebook için özel olarak tasarlanmış konsepti ile bu özel alanda görücüye çıktı.

Başta Avrupa olmak üzere yarış dünyasında hızla artan e-sport pazarında, hareketli simülatörler sınıfının lideri olarak yerini alacak olan bu ürünümüz, GT ve Ralli oturma pozisyonu sayesinde aynı anda iki segmentte sürüş kolaylığı sunacaktır.

Alman oyun severlerin yoğun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz mağaza aslında büyük bir başarı hikayesini barındırıyor. Küçük bir dükkanda, Türkiye’de başlayan Monster Notebook’un başarı hikayesi bugün Avrupa’ya kadar ulaştı. Şimdi bu maceranın ilk durağı Almanya ve ardından tüm Avrupa!

Monster Canavar simülasyonları Fotoğraf: Motorsport.com Turkey Monster Canavar simülasyonları Fotoğraf: Motorsport.com Turkey

Pandemi nedeni ile yaşadıkları her türlü olumsuzluğa rağmen 1 yıl gibi kısa bir sürede Berlin’deki mağazasının açılışını gerçekleştiren Monster Notebook’un CEO’su ve bu başarı hikayesinin kahramanı İlhan Yılmaz Bey'i ve tüm ekibini yürekten tebrik ediyoruz.

Mağazada canavar simülatörler ve notebookların yanında, çeşitli sanal gerçeklik ürünleri deneyimlenebilecek ve bir çok oyun ekipmanı ve aksesuarları bir arada sergilenecek.

Hedefleri ‘’Türkiye’den bir Dünya Markası çıkarmak’’ olan Monster Notebook ‘u hedefine emin adımlarla ilerlerken görmek bizim en büyük gururumuz olacaktır. Bu hedefe giden yolda Amega ailesi olarak elimizden gelen tüm desteği verdiğimizi ve bundan sonra da vermeye devam edeceğimizi borç kabul ediyoruz.

Teknoloji sektöründe bulunan Türk markalarının iş birliği içerisinde olmasının ve beraber ilerlemesinin paha biçilemez olduğunun bilincinde olarak, bu süreçte kendisine verdiğimiz destekten dolayı, bu başarıya bizi de ortak ettikleri için iş ortağımız Monster Notebook’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.