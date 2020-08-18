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eSpor / Basın bülteni

DiRT Rally 2.0 World Series'in ikinci sezonu duyuruldu

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DiRT Rally 2.0 World Series'in ikinci sezonu duyuruldu
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 10:16

Rallikros şampiyonu, QEV elektrikli rallikros aracında bir test sürüşü hakkı kazanacak. Oyunun online sıralama elemeleri 25 Ağustos tarihinde başlayacak.

Codemasters ve Motorsport Games'in ortak yaptığı duyuruda, DiRT Rally 2.0 World Series'in ikinci sezonunun 25 Ağustos Salı günü yapılacak canlı sıralama seansları ile başlanacağı açıklandı. Sezonun finali ise, Birmingham NEC'te yapılacak olan Autosport International Show'da 16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve 12 sürücü, 20.000 dolarlık ödül için mücadele edecek. Bu sezonun rallikros şampiyonasındaki galibi ise, yeni FIA eRX2 Şampiyonası'nda kullanılacak olan QEV elektrikli rallikros aracını test etme imkanı yakalayacak. 

Sıralamalarda yer alan oyuncuların tamamı, DiRT Rally 2.0 oyunun içinde yer alan Ford Fiesta R5 MKII aracına ücretsiz bir şekilde sahip olacak. Fiesta R5 MKII, Ekim ayının başından itibaren sıralamalara katılan tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

DiRT World Series 2 tanıtımı

DiRT World Series 2 tanıtımı

Fotoğraf: Codemasters

Codemasters'ın DiRT Rally 2.0 Oyun Direktörü Ross Gowing şunları söyledi: "DiRT Rally 2.0 World Series, tüm beklentilerimizi geride bıraktı. Bir beğeninin olduğunun farkındaydık, ancak bu kadar yüksek bir katılım ve bağlılık olacağını tahmin etmiyorduk. Aynı zamanda oyuncular için ödül olarak oyun içinde kullanacakları Ford Fiesta R5 aracını hediye etmekten dolayı çok mutluyuz ve umarım bu ödül, oyuncuların katılımını artırmakta büyük bir katkıda bulunur."

Motorsport Games eSpor bölümü yöneticisi Ben Rossiter-Turner şunları söyledi: "Codemasters ile olan bağımızı, DiRT Rally 2.0 World Series'in ikinci sezonunu yapmakla beraber, güçlendirmekten dolayı çok mutluyuz. İlk sezon boyunca sürücülerden, izleyicilerden ve komüniteden aldığımız destek ve Dünya RX eSpor Serisi'ndeki geri dönüşler hep pozitif oldu ve bu sefer daha büyük, daha iyi bir deneyim ortaya koyma konusunda çalışmalarımız devam ediyor ve bunu heyecanla bekliyoruz. Çok ilgi çekici planlarımız bulunmakta."

Yeni FIA eRX2 Şampiyonası'nın Proje Müdürü Pere Gonzalez ise şunları söyledi: "Codemasters ve Motorsport Games ile, bir sonraki DiRT Rally 2.0 World Series etkinliğinde beraber çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Son aylarda eSpor'a, özellikle daha genç olan katılımcılar ve taraftarlar üzerinde, olan ilgi büyük bir artış gösterdi ve bu demografik veriler ile, rallikrosun elektrikli hale gelmesindeki en önemli fırsat olan, yeni FIA eRX2 Şampiyonası arasında büyük bir sinerji olduğuna inanıyoruz. Oyuncuların potansiyellerini gerçek hayattaki sürüşe aktarabildiklerinin farkındayız ve bu sebeple yarışmanın ikinci sezonunu ve kazanana, bu yeteneğini gerçek hayatta test etmesi konusunda yardım etmeyi heyecanla bekliyoruz."

PlayStation®4, Xbox One ve Windows PC'de bulunan tüm DiRT Rally 2.0 oyuncularına mevcut olan sıralamalarda oyuncular, ana menüdeki Dünya Şampiyonası sekmesine girebilir ve Sıralamalar sekmesinde ilerleyerek katılım gösterebilirler.

DiRT Rally World Series, üç sıralama etabına ayrılacak ve her seansta üç yarış yapılacak. Her platformda, tek yarışta en hızlı zamanı elde eden sürücü, sıralama finallerine katılma hakkı elde edecek. Bu isimlere ek olarak toplam zamanlar arasında ralli kısmında üç, rallikros kısmında ise iki tane en hızlı ikinci olan pilotlar seçilecek ve liderlerin arasına katılacak. Sıralama finalinde ilk ikiye giren isimler ise, yarı finale katılma hakkı kazanacak ve final ise Ocak 2021'de Autosport International Show'da yapılacak.

DiRT World Series 2 tanıtımı

DiRT World Series 2 tanıtımı

Fotoğraf: Codemasters

Tüm yarışların ve organizasyonların takvimi şu şekilde:

Ralli:  

1. yarış – Yeni Zelanda

25 Ağustos Elsthorpe Sprint Forward R2 

01 Eylül Waimarama Sprint ForwarGroup A 

08 Eylül Ocean Beach Sprint Forward H2 RWD 

26 Eylül Sıralama Finali (Canlı yayınlanacak) 

2. yarış – İspanya 

29 Eylül Centenera R5 

06 Ekim Ascenso por valle el Gualet Rally GT 

13 Ekim Viñedos Dardenyà H2 FWD 

31 Ekim Sıralama Finali 2 (Canlı yayınlanacak) 

3. yarış – Avustralya  

03 Kasım Noorinbee Ridge Descent H1 FWD 

10 Kasım Taylor Farm Sprint R5 

17 Kasım Yambulla Mountain Ascent H3 RWD 

0Aralık Sıralama Finali 3 (Canlı yayınlanacak) 

1Aralık Yarı Final (Canlı yayınlanacak) 

16-17 Ocak Final ( Autosport International'da canlı yayınlanacak) 

Rallikros

1. yarış

25 Ağustos Holjes RX Supercars 

01 Eylül Hell RX2 

08 Eylül Lohéac Super 1600 

26 Eylül Sıralama Finali 1 (Canlı yayınlanacak) 

2. yarış 

29 Eylül Barcelona RX2 

06 Ekim Montalegre RX Supercars 

13 Ekim Hell Super 1600 

31 Ekim Sıralama Finali 2 (Canlı yayınlanacak) 

3. yarış

03 Kasım Lohéac RX Supercars 

10 Kasım Holjes RX2 

17 Kasım Barcelona Super 1600 

0Aralık Sıralama Finali 3 (Canlı yayınlanacak) 

19 Aralık Yarı Final (Canlı yayınlanacak) 

16-17 Ocak Final (Autosport International'da canlı yayınlanacak) 

DiRT Rally 2.0 World Series'in ikinci sezonunu @DiRTGame sosyal medya hesaplarından ve Motorsport.tv'den takip edebilirsiniz

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Citroen C3R5 action

Citroen C3R5 action
1/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Aston Martin Vantage GT4 action

Aston Martin Vantage GT4 action
2/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Volkswagen Polo S1600 action

Volkswagen Polo S1600 action
3/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Datsun 240z action

Datsun 240z action
4/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

DSAutomobiles DS21 action

DSAutomobiles DS21 action
5/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Ford Fiesta R2 action

Ford Fiesta R2 action
6/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Ford Fiesta RX2 action

Ford Fiesta RX2 action
7/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Ford Fiesta R5MK1 action

Ford Fiesta R5MK1 action
8/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Ford Fiesta RXMK8 action

Ford Fiesta RXMK8 action
9/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Opel Kadett action

Opel Kadett action
10/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Opel Corsa S1600 action

Opel Corsa S1600 action
11/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Lancia Delta Integrale action

Lancia Delta Integrale action
12/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Renault Megane RSRX18 action

Renault Megane RSRX18 action
13/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Peugeot 208RX action

Peugeot 208RX action
14/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Renault Clio S1600 action

Renault Clio S1600 action
15/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

Volkswagen Golf GTI action

Volkswagen Golf GTI action
16/16

Fotoğraf: Codemasters Photos

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