Motorsport Games’in Sanal Le Mans yarışını 81 milyon kişi izledi

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MIAMI, FL - 24 Ocak 2022 -Geçen hafta sonu yıldızlarla dolu Sanal Le Mans 24 Saat yarışı ile ışıltılı bir sonuca ulaşan beş rauntluk 2021-22 Le Mans Sanal Serisi, 5. aylık süreçte kümülatif 81 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Le Mans Virtual Series'in büyük finali 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi ve etkinliğe 39 farklı ülkeden 50 araç ve 200 pilot katıldı. Sanal pilotlar, 28 farklı ülkede kurulan 116 simülatörle Fransa'nın ikonik Le Mans 24 Saat pistinde mücadele ettiler.

Gridde Formula 1 Şampiyonu Max Verstappen, IndyCar Şampiyonu Alex Palou ve motor sporları efsanesi Juan Pablo Montoya gibi birçok ünlü yarışçı vardı.

Seçkin eSpor takımlarını temsil eden dünyanın en iyi profesyonel ve sim yarış pilotları arasında geçen inanılmaz mücadelelerin ardından yarışı Realteam Hydrogen Redline ekibi kazanırken GTE sınıfında BMW Team Redline zafere ulaştı.

24 Saat Le Mans Sanal Programının Baş Yapımcısı ve Motorsport Games'in Motor Sporları Danışmanı Gérard Neveu, "Le Mans Virtual Series'deki herkes adına, bunu mümkün kılan tüm pilotlarımıza ve takımlarımıza, desteklerini esirgemeyen ortaklarımıza ve etkinliklerimizi takip eden ve sosyal medyayı destek, tutku ve yarış coşkulu yorumlarıyla canlandıran milyonlarca taraftarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu etkileyici rakamlar ve etkinliklerin kalitesi, Le Mans Virtual Series ve Sanal Le Mans 24 Saat yarışının artık, e-spor ve sim yarışlarının en üst seviyesinde sağlam bir şekilde kurulduğunun açık bir teyidi oldu. Şimdi gelecek sezona hazırlanalım ve onu daha da iyi hale getirelim!" dedi.

Dört kıtada Eurosport, Motor Trend, L’Equipe Live ve Motorsport.TV gibi hem dijital hem de normal televizyonda yayın yapan kanallarda gerçekleşen 25 saatlik yayını 81 milyondan fazla seyirci izledi.

Öne çıkan bazı önemli rakamlar:

Bazı önemli sayılar ve veriler:

#LeMansVirtual seyircisi 360.000 saat yayın izledi

yayın izledi 8 milyon TV/OTT izleyicisi (Kaynak: YouGov Sport)

TV/OTT izleyicisi (Kaynak: YouGov Sport) 24 Saat Le Mans Virtual için 4 milyon dijital gösterim(Source : YouGov Sport)

dijital gösterim(Source : YouGov Sport) Sezon boyunca 2 milyon sosyal medya gösterimi (FIA WEC, ACO, LM)

sosyal medya gösterimi (FIA WEC, ACO, LM) 7 milyon video görüntüleme (FIA WEC, ACO ve Traxion GG genelinde)

video görüntüleme (FIA WEC, ACO ve Traxion GG genelinde) 200 farklı ülkeden gelen 39 sürücü

farklı ülkeden gelen sürücü İki ayrı sınıfta (29 LMP ve 21 GET) 50 araç

araç 28 farklı ülkede bulunan 116 simülatör

farklı ülkede bulunan simülatör 2 sunucu (1 ana / 1 yedek) ve 0 sorun

sunucu (1 ana / 1 yedek) ve 0 sorun Resmi Alkamel zaman ekranına 33.000 bağlantı (Kaynak: Alkamel)

bağlantı (Kaynak: Alkamel) Lider 407 tur tamamladı , #70 Realteam Hydrogen Redline

tur tamamladı #70 Realteam Hydrogen Redline Üretim, spor, pazarlama, medya&dijital, TV, lojistik olmak üzere 120 kişilik organizasyon ekibi