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Motorsport Games ve Live Fast Motorsports ortaklığını genişletti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

İşbirliği büyüyor.

Motorsport Games ve Live Fast Motorsports ortaklığını genişletti

MIAMI, FL - 17 Ocak 2022 - Dünyanın önde gelen oyun yayıncılarından, geliştiricilerinden ve espor ekosistemi kuran markalarından biri olan Motorsport Games Inc., bugün itibariyle Live Fast Motorsports ile işbirliğine imza atıyor. Bu anlaşma, Motorsport Games ile pilot BJ McLeod ve Matt Tifft'in ortak sahibi olduğu Live Fast Motorsports arasındaki geçen yıl başlayan ortaklığı ilerletecek. Ekip, 78 numarası ile NASCAR Cup Series'de yarışıyor.

Teknik ortaklık, Motorsport Games'in 2022 yarış sezonu boyunca pistler, nüanslar ve profesyonel stok araba sürüşünün geri bildirimi ve takımın emrindeki önemli veriler dahil olmak üzere gerçek hayattaki NASCAR gridine erişimini genişletecek. Halihazırda griddeki takımlar ile sıkı bir bağı olan Motorsport Games'in bu ortaklığı NASCAR ile olan bağını güçlendirecek ve takımları daha yakından tanımasına izin verecek. Anlaşmanın süresi boyunca Motorsport Games, Live Fast Motorsports garajında ​​bulunacak ve yarış ekibi personeli ile Motorsport Games arasında daha önce mevcut olmayan iletişim hatlarını açacak. Bu da Motorsport Games'e, NASCAR: Ignition da dahil, pek çok oyununa daha gerçekçi güncellemeler yapma olanağı sağlayacak.

Motorsport Games'in Pazarlama ve Dağıtım Müdürü George Holmquist: "Motorsport Games, Live Fast Motorsports ekibinden daha iyi bir stratejik partner isteyemezdi. Bu ortaklığı önümüzdeki sezon da devam ettirebilmek istiyoruz. BJ, Matt ve tüm Live Fast Motorsports ekibi harika ortaklar ve şirketimize sağladıkları benzersiz erişim düzeyi için onlara ne kadar teşekkür etsek az. NASCAR pistlerinden direkt olarak alacağımız verileri oyunlarımızda kullanacağız ve böylece oyuncularımıza en gerçekçi ve en dinamik deneyimleri sunacağız.

Live Fast Motorsports pilotu ve kurucu ortaklarından BJ McLeod: " Geçen yıl boyunca Motorsport Games, 78 numaralı otomobilin harika bir ortağı oldu ve şirketi önümüzdeki sezon en büyük yedi yarışta temsil ederek bu ivmeyi sürdürmekten heyecan duyuyoruz. Her zaman, özellikle en sevdiğim sporu içeren, video oyunlarının kişisel bir hayranı oldum. Mümkün olan en iyi NASCAR oyununu yaratmaya yardımcı olmak için sezon boyunca geri bildirim sağlama fırsatına sahip olmak heyecan verici. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Live Fast Motorsports'un kurucu ortağı Matt Tifft ise şunları paylaştı: " Motorsport Games'i ikinci yılında da ortağımız olarak tekrar ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Geçen yıl kurucu ortağımız oldular ve birlikte harika bir sezon geçirdik. Motorsport Games, video oyunları aracılığıyla genç hayranlarımızla daha samimi bir düzeyde bağlantı kurmamızı sağladı. Bu yıl da benzer bir gelişim bekliyoruz. Live Fast Motorsports ailesi, Motorsport Games'i bir kez daha mutlulukla selamlıyor."

NASCAR 21: Ignition şu anda PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve PC üzerinden satın alınabiliyor. Motorsport Games tarafından geliştirilen ve güncel NASCAR sezonunu konu alan oyun, Unreal Engine ve Studio 397'ye ait rFactor fizik motorunu kullanıyor.

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