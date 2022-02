Şüpheciler neden F1 simülatörlerini yoğun şekilde kullanmaya başladı?

Bu, sürücülerin simülatörde çalışarak piste çıkmadan saatler önce takımlarına ekstra avantaj sağlamalarının adil olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu.

Aynı zamanda, Lewis Hamilton gibi uzun süredir simülatörlerin değeri hakkında şüpheci olan sürücülerin bile görüşlerinin değiştiğini ve simülatörleri kabul ettiklerini de kanıtladı.

Uzun süre boyunca F1'in tecrübeli isimleri simülatör programlarından uzak durdular.

Kimi Raikkonen simülatörlerden nefret etti ve bilgisayar ekranında saatler geçirmenin anlamı olmadığını düşündü.

Hamilton ise simülatörlerin, gerçek hayattakilerle aynı faydaları asla sağlayamayacağını düşünüyordu.

Hamilton, "Bir simülasyon günü yapmaya gidiyorsunuz ve simülatör olması gerektiği ayarda olmuyor."

"Tutuş seviyesi, rüzgar etkisi ya da aşınma doğru ayarda değil. Bu yüzden absürt rakamlarla karşılaşabiliyorsunuz."

"Elde ettiğiniz veriler ve aldığınız kararlarda çok dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.

Ancak simülatörün sınırlarının farkında olmak, buna karşı olmaktan farklı bir şey. Bu nedenle, geçtiğimiz yıl Hamilton'ın kendisini simülasyon programlarına ne kadar adadığını görmek şaşırtıcıydı.

Bir zamanlar simülatör çalışmalarını başkalarına bırakmayı tercih edecek Hamilton, 2021 yılında elinden geldiği kadar çalışma yaptı.

Simülatör çalışmasını, sıkı bir şampiyonluk mücadelesinde yer aldığı ve yaptığı her çalışma kendisine yardımcı olacağı için çoğu zaman zorunluluktan yapsa da göz ardı edilemeyen başka bir faktör daha vardı.

Hamilton, simülatörler hakkında fikrini değiştirmedi. Simülatörler, daha net avantajlar sağlayacak şekilde geliştiler.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliot şöyle açıkladı: "Bence bu aletler gelişmeye devam ettikçe, gerçekliğe daha da yaklaşıyorlar. Böylece sürücüler için de daha faydalı hale geliyorlar."

"Simülatörleri, işin en kötü tarafı olan oyuncaklar olarak görmeyi bırakıp, yarış hafta sonuna hazırlanmak için kullanabilecekleri gerçek bir mühendislik aleti olarak görüyorlar."

"Bence yaptığımız iyileştirmeler ve şampiyonluk mücadelesinin sıkı olması, iki sürücünün de orada daha fazla vakit geçirmelerini sağladı."

"Bence bağlılıkları her zaman vardı. Sadece, artık kullanabilecekleri bir şey olduğu için bunu zorlamaya karar verdiler."

Romain Grosjean, Haas F1 Team drives a lap of the Circuit Gilles Villeneuve on a simulator

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images