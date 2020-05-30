Motor sporları dünyasının yıldızları, Sanal Le Mans 24 Saat'te buluşacak

Yarış organizatörü ACO, FIA WEC ve Motorsport Games işbirliğiyle düzenlenecek olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışına, en iyi üreticilerin ve takımların yanı sıra dünyanın en iyi sürücülerinden bazıları katılacak.

Yarış, 19/20 Eylül tarihlerine ertelenen FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 7. ayağı olan Le Mans 24 Saat'in orijinal tarihlerinde gerçekleştirilecek. 200 sürücünün katılacağı yarış rFactor 2 platformunda yapılacak.

Porsche'nin genç sürücü akademisinde yer alan temsilcimiz Ayhancan Güven, Porsche fabrika takımı ile yarışta yer alacak.

Etkinliğe katılan sürücüler arasında Formula 1'in mevcut yıldızları Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly ve Antonio Giovanazzi'ye ek olarak eski şampiyonlar Fernando Alonso ve Jenson Button da katılacak. Indy 500 galipleri

Juan Pablo Montoya ve Simon Pagenaud ikilisi, yarışta takım arkadaşı olarak Penske'yi temsil edecekleri.

F2'yi Jack Aitken ve Louis Deletraz gibi yıldızlar temsil ederken, W Series'i ise Jamie Chadwick temsil edecek.

Seride yer alan üreticilerinden Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche ve Toyota yarışta yer alacağını doğruladılar.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José María López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner ve Jan Magnussen de dahil olmak üzere pek çok sürücü LMP ve GTE kategorilerinde yarışacak.

Ek olarak Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Pietro Fittipaldi, Felipe Massa, Olivier Panis, Felix Rosenqvist, Stoffel Vandoorne ve Jean Vergne gibi yıldızlar yarışta yer alacak.

Greger Huttu, Rudy Van Buren, David Tonizza, Joshua Rogers ve Jimmy Broadbent gibi dünyaca ünlü eSpor yıldızları da heyecan dolu mücadelede yer alacak.

Yarış 13 Haziran TSi 16:00'da başlayacak ve Motorsport.TV'den canlı yayınlanacak.

Sanal Le Mans 24 Saat'e dair daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda verilecek.