FE, sanal New York'a taşınırken Wehrlein, Vandoorne'un hemen önünde

Motorsport Games ile beraber, UNICEF'in koronavirüs için oluşturduğu yardım girişimi yararına yapılan eSpor şampiyonasında Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne'un 8 puan önünde lider durumda.

Vandoorne'un takım arkadaşı olan Nyck de Vries, Motorsport ile 2.2 km uzunluğundaki 14 virajlık pistte bir tur attı.

İlk üç viraj:

New York pisti sürücülere bir takım problem yaratmakta. Pistin yüzeyi tümsekli ve araçların belirli noktalarda boyalı alanlar üzerinden geçmesi gerekiyor, bu da yol tutuş oranının değişeceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak, yarışın start edildiği bölüm, beşinci ve altıncı viraj arasında yer alıyor.

Ancak normal bir turda karşınıza çıkan ilk viraj, sert bir sola dönüş oluyor. Sonrasında ise çifte apekse sahip olan ikinci ve üçüncü viraj bizi karşılıyor.

Sürücüler araçlarını sağ tarafta bulunan duvara yakın tutmaya çalışıyorlar ve ilk virajı bu şekilde karşılayarak olabildiğince iyi bir açı yakalamaya çalışıyorlar. Viraj çıkışında ise önden kaymayı azaltmak için gaz verecekleri noktayı iyi bir şekilde ayarlamalılar.

Son FIA Formula 2 şampiyonu de Vries, bu üç virajın birden bağlantılı bir sekans olarak algılanması gerektiğini söylüyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Bu ilk bölüm çok teknik bir bölüm ve hepsi birbiri ile bağlantılı. İlk virajda olanlar, ikinci ve üçüncü virajdaki durumunuza direkt olarak etki gösteriyor, bu yüzden ilk virajı gayet iyi bir şekilde geçmeniz önemli ve daha sonrasında kalan iki virajdaki ritminizi bulabilirsiniz."

4.ve 5.virajlar:

Verdiğiniz gaz ile beraber aracı bir başka 90 derecelik virajda döndürüyorsunuz - sağa döndüğünüz dördüncü virajda. Fren uyguladığınız küçük bir alandan sonra sürücüler, araçlarını pistin ortasına konumluyorlar ve böylece beşinci virajda geçilmesi gereken mesafeyi azaltıyorsunuz.

De Vries ise şunları söylüyor: "Dördüncü viraj sağa dönülen hızlı bir viraj ve buradan iyi bir çıkış yakalayıp arka düzlüğe çıkış yapmak çok önemli, ki böylece gelinen zor bir sol-sağ viraj bölümünde iyi bir geçiş imkanı yakalayabilesiniz. Beşinci viraj tam gaz geçişmiyor. Ayağınızı çok azıcık gazdan çekebilirsiniz, sadece o kadar."

6.viraj:

Arka düzlükte bulunan binalar sayesinde bu bölüm, büyük ölçüde gölgede kalıyor. 6.virajın sol tarafında, sürücülerin üzerinden geçerek kurtulabileceği büyük bir iç kaldırıma sahip olunan uzun bir fren bölgesi var, ancak bunu yaptıklarında, bir sonraki viraj için araçları dengesiz bir hale getirebilir.

De Vries ise şunları söylüyor: "6.viraj oldukça zordur, çünkü 5.virajda sol tarafa doğru çıkıp fren yapmak için sağa hareket edersiniz, böylece kolayca savunma yapabilirsiniz. Kimsenin dışarıdan atak yapması mümkün değil.”

8,9 ve 10.virajlar:

8.virajda ise sağa doğru hafif bir kıvrım bulunmakta. Daha sonrasında ise 90 derecelik bir dokuzuncu viraj bulunmakta.

Red Hook pistinin önceki versiyonunda NIO sürücüsü Oliver Turvey, serbest antrenmanlardaki sürüşü sırasında, bu bölümde kaza yaptı ve bileğini kırdı.

De Vries şöyle diyor: “8. viraj sadece bir bükülme, hatta bir viraj bile demem. 9.viraj ise çok inişli çıkışlı, bu da onu çok zorlaştırıyor. İyi bir yönelime sahip olabilmek için aracı konumlandırmak zor."

Turns 11, 12, 13 and 14:

Pistin son bölümleri ise çok daha hızlı. Bu bölümde sadece bir tane frenleme noktası var - 90 dereceklik sağa dönüş olan 11. viraja gelinirken. Daha sonrasında ise son ana kadar tam gaz gidilen bir bölüm var.

De Vries şunları söyledi: "11. virajı, aynı 9. viraj gibi algılıyorum. Daha sonrasında ise çok hızlı bir sola dönüş var ve o da ana düzlüğe doğru ilerliyor."

"Hem şikan bölümü hem de son viraj, turu tamamlamanız için iyi bir çıkış yakalamanızda önemli bir öneme sahip. Şikandan iyi çıkış yapmanız ise, hızlı geçilen 14. viraja gelinirken minimum hızınızı ayarlamanıza yardımcı olacak."

Race at Home Challenge'ın beşinci yarışı 30 Mayıs Cumartesi günü Formula E websitesinde; Facebook, YouTube, Twitter ve Twitch kanallarında ve Motorsport.tv'de izlenebilir. Yarış ise TSİ 17.30'da başlayacak.