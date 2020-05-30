Formula E Race at Home Challenge New York: Vandoorne kazandı, ikincilik için büyük bir rekabet oldu!

Challenge serisi sıralaması ile başlayan yayında, pole pozisyonunu alan isim Kevin Siggy, ikinciliği alan isim Lucas Müller, üçüncülüğü alan isim ise Petar Brijak oldu.

Yarışa katılan isimler arasında Türk pilotlar Cem Bölükbaşı ve Özgür Benzeş de bulunuyordu. Sıralamalar sonrasında Cem 10. sıraya, Özgür ise 20. sıraya yerleştiler.

Sürücüler serisinin sıralamasında büyük bir çekişme bulunuyordu. Pole pozisyonunu alan isim, seriyi ikinci sırada götüren Stoffel Vandoorne olurken şampiyona lideri Pascal Wehrlein, ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise şampiyonayı üçüncü olarak götüren Maximilian Günther vardı.

Sürücüler serisinin sıralamaları sonrasında, Challenge serisinin yarışına geçildi. Start ile beraber ilk turda büyük bir kaza yaşandı ve her iki Türk pilot birden büyük kazançlar elde etti. Cem 4. sıraya kadar yükselirken serinin yeni ismi olan Özgür 17. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Start sonrasındaki kaza ile beraber açayı açan pole pozisyonu sahibi Siggy, 5. turun sonunda arayı 6 saniye üzerine kadar çıkardı. Cem ise önünde bulunan Joshua Rogers'a atağını yaparak üçüncülüğü ele geçirdi.

Ancak 11. turda Rogers, U virajına doğru gelinirken Cem ile temasa girdi ve Cem'in patinajı ile beraber üçüncülüğü geri aldı. Bu sırada Özgür, 14. sırada bulunan Scott Sovik'e atak yaptı ve kendisini geride bıraktı.

13. turda ise Özgür, yarışın konsepti sebebiyle yarış dışı kalarak yarışı 14. sırada tamamlamayı başardı.

Son turda Alisdair Irvine'ın arkasında bulunan büyük bir trafik, 9. sıra için büyük bir rekabete girişseler de Irvine yerini korudu ve yarışı 9. sırada tamamladı.

Önlerde ise Kevin Siggy, dominant bir performans göstererek yarışı ilk sırada tamamladı. Üçüncü kez birincilik alan Siggy, Challenge serisi şampiyonasını lider olarak götürüyor. İkinci sırayı alan isim Jan von der Heyde olurken podyumu tamamlayan isim Joshua Rogers oldu. Cem Bölükbaşı ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Sürücüler serisinin yarışında da, aynı Challenge serisindeki gibi, ilk virajda büyük bir kaza yaşandı. Üçüncü sıradan yarışa başlayan Porsche pilotu Neel Jani, ikinci sıradaki Günther'e yaptığı atak sırasında Alman pilota temas etti ve Günther, son sıraya kadar geriledi.

Stoffel Vandoorne ise, arkasında oluşan kazadan sonra, ikinci sıraya yükselen Jani ile arasını açmaya başladı ve daha ilk turda farkı üç saniye üzerine çıkardı. Wehrlein ise kaza sayesinde dördüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

11. turda ise Jani, Rowland ve Wehrlein arasında, ikincilik için büyük bir çekişme yaşandı. Jani'yi geçmeyi başaran Rowland, altıncı virajda atağı yaptığı için çok fazla yavaşladı ve böylece Wehrlein da Jani'yi geçmeyi başardı.

Bir tur sonra Rowland'ı da geçen Wehrlein, yarış sonuna kadar büyük bir savunma sürüşü yaptı ve Rowland'a karşı yerini korumayı başardı. Bu sırada, yarışı beşinci olarak götüren DS Techeetah sürücüsü da Costa, Jani ile arayı kapadı ve dördüncülük için geçiş yaptı.

Ancak yarışın galibi, yarışı Wehrlein'ın 19 saniye önünde tamamlayan Stoffel Vandoorne oldu. İkinci sırada yarışı tamamlayan isim Wehrlein olurken Rowland, yarışı üçüncü tamamladı. İlk 10'u tamamlayan isimler ise da Costa, Jani, Evans, Calado, Buemi, Turvey ve Lotterer oldu. Şampiyonanın üçüncüsü olan Maximilian Günther ise yarışı 12. sırada tamamladı.

Bu sonuçla beraber Vandoorne, Wehrlein'ın bir puan önünde şampiyona liderliğini ele geçirmiş oldu.

Bir sonraki yarış, serinin final yarışı olacak ve çifte final yapılacak. Yarışın yapılacağı yer ise hafta içerisinde belirlenecek.