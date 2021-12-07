Takımlar, Extreme E X-Prix'in benzersiz zorluklarına nasıl hazırlanıyor?

Takımların, çoğu geleneksel yarış veya ralliden farklı olarak, konumlar hakkında önceden bir deneyimi veya geçmiş verilere erişimi olmuyor. Grönland gibi bazı mekanlar daha önce hiç motor sporlarına ev sahipliği yapmadı. Yarışmacılar, sezon içi testler olmadan, karşılaşacakları koşulların benzerlerini bile tekrarlayamıyorlar.

Abt Cupra Racing teknik geliştirme başkanı Xavi Serra, "Bu ilk sezonda hazırlıkları başarıyla tamamlamak aslında oldukça zor çünkü hepimiz [giderken] öğreniyoruz." diyor. Serra'nın takımı, Jutta Kleinschmidt ve Mattias Ekstrom ikilisinin Island X-Prix'i ikinci bitirmesinin ardından Extreme E sıralamasında şu anda beşinci sırada yer alıyor.

"Yine de, yarış formatının kendisinden ve önceki yarışlara kıyasla ince ayarlardan başlayarak, Cuma'dan Pazar'a seansları ayarlamak için zaman çizelgeleri, hava tahminleri, teknik güncellemeler ve bir tür arazi tahminleriyle etkinlik öncesi bir değerlendirme yapıyoruz."

Tüm takımlar, temel araçları olarak aynı Odyssey 21 elektrikli arazi aracıyla donatılırken, üst yapı düzenlemelerindeki esneklik, Cupra'nın yaklaşmakta olan Tavascan elektrikli SUV'unu ön izleme stratejisi gibi bazı farklılaştırmalara izin veriyor.

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Ancak, yarış makineleri St Helena'da deniz yoluyla dünyanın dört bir yanına taşındığından ve seri, çevre üzerinde hiçbir ayak izi bırakmamayı hedeflediği için etkinlik öncesi testler imkansız.

Takımlara, hafta sonu öncesinde her X-Prix hakkında yalnızca sınırlı bilgi veriliyor, bu da oraya vardıklarında rotayı keşfetme fırsatlarına ekstra önem katıyor.

Serra, "Araçlar St Helena'da yarıştan yarışa gittiğinden, ilk dört raund arasında test yapma şansı olmadı."

“Etkinlik öncesi simülasyondan daha fazla, öğrendiklerimizi pekiştirmek ve sezon geçtikçe performans seviyemizi kademeli olarak artırmaya daha iyi hazırlanmak için her raunddan sonra mümkün olduğunca çok veri analizi yaptık."

"Öncesinde aldığımız bilgiler oldukça az ve [etkinliğe] zaman açısından çok yakın, bu yüzden keşif çok önemli ve iyi hazırlanmamız gerekiyor."

"Mühendisler ve sürücüler, ön inceleme süresi boyunca pisti değerlendirmeye odaklanmalı ve elimizdeki bu kısa süreden en iyi şekilde yararlanmalı." dedi.

İlk Extreme E şampiyonu, 18-19 Aralık'ta İngiltere'deki Jurassic X-Prix'de belirlenecek.

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images