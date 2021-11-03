McLaren Racing, ilk Extreme E sezonu için Emma Gilmour ile anlaştı

McLaren, 2022'de elektrikli SUV off-road yarış serisinde ilk çıkışını yapacak ve griddeki 10. takım olacak. Takım, üç kez Amerikan ralli kros şampiyonu Foust'u erkek-kadın ikilisinin ilk yarısı olarak duyurmuştu.

Yeni Zelandalı Gilmour, Veloce Racing'in yedek sürücüsüydü ve iki yarışta Jamie Chadwick'in yerini almıştı.

Gilmour'un duyurusu, Prens Charles'ın McLaren medya etkinliğine VIP konuk olarak katıldığı Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında yapıldı.

1963'te kurulan McLaren, geleneksel turuncu tabanını daha da koruyan ve Extreme E yarış yerlerini gösteren Kuzey Kutbu, Amazon, çöl ve okyanus grafikleriyle süslenmiş lansman renk düzenini de sundu.

McLaren Racing's Extreme E launch livery

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Emma Gilmour'u McLaren Racing'in ilk kadın sürücüsü olarak duyurmak için majesteleriyle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz."

"Emma, Extreme E'nin ilk sezonu için Tanner Foust ile birlikte heyecan verici ve rekabetçi sürücü kadromuzu tamamlıyor."

"O bir yarış galibi ve bu yıl Extreme E'de kendini kanıtladı. Dünya çapında da birden fazla yarış serisinde rekabetçi off-road'da geniş bir geçmişe sahip."

"İlk kadın sürücümüzün, kurucumuz Bruce McLaren'ın geldiği Yeni Zelanda'dan gelmesi çok uyumlu." dedi.

Saygın Le Mans kazananı mühendis ve Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü hakimi Leena Gade, Extreme E programı için yarış mühendisi olarak McLaren tarafından imzalandı.

McLaren'dan yapılan açıklamaya göre Gade, araç dinamiği ortağı Multimatic'ten McLaren Extreme E'ye "geçici görevli" olarak geçti.

Yeni Zelanda Ralli Şampiyonası galibi Gilmour, "McLaren Racing'in ilk kadın sürücüsü olmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum."

"Yeni Zelanda'da büyüyen biri olarak, orada Bruce McLaren ve McLaren Racing, motor sporlarının zirvesi olarak görülüyor."

"Gelecek yıl McLaren ile Extreme E'de yarışmak özel bir fırsat."

"Seri, eşitliği temsil eden, gezegenimizi ve toplumumuzu etkileyen temel sorunları ele alan harika bir platform."

“Gelecek nesil kadın sürücüler ve mühendislere olumlu bir etki yaratmak ve ilham vermek için beni spora uygun kılan, ralli, ralli kros ve kros rallilerindeki tüm becerilerimin yanı sıra Extreme E'deki geçmiş deneyimimden yararlanmak istiyorum."

"Takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.