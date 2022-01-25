Loeb ve Gutierrez, Extreme E'de Hamilton X44 takımıyla yarışmaya devam edecek

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İkili elektrikli SUV off-road serisinin açılış sezonunda yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın takımı adına yarıştılar ve sezonu ikinci sırada tamamladılar.

Sezon boyunca çeşitli şanssızlıklar yaşamalarına rağmen şampiyonluk için çekişen ikili, sezonu Rosberg X Racing'in ardında ardında tamamlamıştı.

Beklendiği gibi dokuz kez WRC şampiyonu Loeb ve kros rallilerinde uzmanlaşan Gutierrez, yeni sezonda X44 adına yarışmaya devam edecek.

Loeb, Extreme EX'de araçları daha sağlam hale getirmesi için Spark Racing Technology'e baskı yapan isimlerden birisiydi.

Geçen hafta gerçekleştirilen 2022 Monte Carlo Rallisi'nde M-Sport Ford ile mücadele eden ve kariyerinin 80. zaferini elde eden Loeb, X44 ile devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

Ralli efsanesi Loeb, "Extreme E'nin ikinci sezonunda yeniden X44 için yarışacağım için çok mutluyum."

"Geçen yıl bizim için çok zorlayıcıydı, araçla ilgili birçok sıkıntımız oldu ve bazı şanssızlıklar da yaşadık. Fakat tüm sıralama turlarında en hızlısıydık ve yılı galibiyetle tamamlayıp, şampiyonla aynı puanda bitirdik. Bu açıdan iyimseriz."

"Diğer takımların çok güçlü olduğunu düşünüyorum fakat Cristina ve ben, dünyanın en zorlu arazilerinden bazılarında nasıl kazanacağımızı bildiğimizi gösterdik. Bu yüzden daha fazla podyum elde etmek için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Yeni sezonda Extreme E gridine McLaren da katılacak ve mücadele iyiden iyiye artacak.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images