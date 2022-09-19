Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi

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26 sporcunun kapı kapıya mücadeleleri, Körfez Pisti’ni dolduran kalabalık izleyici topluluğu tarafından heyecanla takip edildi.

Büyük çekişmeye sahne olan elemeler sonunda Teamart adına Ford Sierra ile yarışan Kemal Soylu birinciliğin sahibi olurken, LE Drift Team adına BMW E30 ile Levent Enön ikinci ve BMW E46 ile Bora Akıncı da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular.

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı 16 Ekim Pazar günü tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.