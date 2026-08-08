Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

2022 yılında kurduğu Verstappen Racing ile motor sporlarının farklı serilerinde de mücadele eden Max Verstappen, ekibinin geleceğine dair planlarını paylaştı. Bu yıl Nürburgring 24 Saat yarışında bizzat direksiyona geçen Hollandalı pilot, takımının amacının gridde sadece yer işgal etmek değil, yarıştığı her kategoride galibiyet mücadelesi vermek olduğunu söyledi.

Formule 1 Magazine’e konuşan dört kez dünya şampiyonu, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içindeki hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "O zamana kadar farklı kategorilerde zaferler için mücadele eden profesyonel bir yarış takımımız olmalı. Ne eksik ne fazla.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Sadece eğlence olsun diye pistte yer almayacağız. Ön grupta olmak, yarışlar kazanmak ve istikrarlı şekilde zirveye oynamak istiyoruz. Benim F1'deki geleceğim de bu gelişimin hızını etkileyecek; ancak hedefimiz ekibi daha da büyütmek.”

“Bu büyüme Formula 1’e doğru değil, kesinlikle dayanıklılık yarışlarına yönelik olacak. Formula1’e girmeyeceğiz"

Takımını F1’e taşıma fikrini neden reddettiğini de açıklayan Verstappen, bir F1 takım patronu olmanın gerektirdiği yoğun takvimin ve sorumluluğun kendisine uymadığını belirtti: "F1’e girmeyiz çünkü bu çok yorucu. Öyle bir durumda yılda yine 24 yarış boyunca yollarda olmam ya da takımla sürekli yatıp kalkmam gerekir.”

“İşleri başkasına devretmek elbette mümkün; fakat her şeyi doğru yapmak isteyen adanmış bir takım sahibiyseniz, bizzat işin başında durmalısınız.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer Fotoğraf: Marc Fleury

“Günlük operasyonları yürütecek insanlara ihtiyacınız var ama ben beş yarış boyunca plajda yatıp takımda ne olup bittiğini bilmeden durabilecek biri değilim. Bu bana fazla stres yükler, bunu istemiyorum."