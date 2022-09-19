Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi Sonraki / Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı
TÜRK SPORCULAR Haberler

Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı

Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT’nin düzenlediği Clio Rally Trophy Turkey dördüncü yarışı, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşti. Heyecan dolu yarışı Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi kazandı.

Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı
Haberi dinle

Tamamen aynı özelliklere sahip otomobillerin mücadele ettiği, deneyimli pilotların yanı sıra motor sporlarına başlamak isteyenler için önemli bir fırsat olan Clio Rally Trophy Turkey, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi ile devam etti.

Mücadeleyi, Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi lider olarak tamamladı. İkinci basamakta Evren Olcay ve Yenal Kaya ikilisi yer alırken, Tuncer Sancaklı & Asena Sancaklı - Nebil Erbil & Aslı Erbil ekipleri ikinci gün devam edemeyince, podyumun üçüncü basamağı boş kaldı.

Koceli’deki sezonun dördüncü yarışının ardından puan durumu şu şekilde oluştu;

SIRA

PİLOTLAR PUAN DURUMU

PUAN

SIRA

CO PİLOTLAR PUAN DURUMU

PUAN

1

Tuncer Sancaklı

25

1

Asena Sancaklı

25

2

Menderes Okur

23

2

Aslı Erbil

22

3

Nebil Erbil

22

3

Efe Ersoy

20,5

4

Can Altınok

20,5

4

Yenal Kaya

13

5

Evren Olcay

13

5

Özden Yılmaz

12

6

Sinan Soylu

8,5

6

Onur Aslan

11

 

 

 

7

Ali Tuğrul Kaya

8,5

Clio Rally Trophy Turkey’de sezonun beşinci yarışı 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir’de koşulacak.

Yarış serisinin sponsorları arasında Castrol, Michelin, Maxxi Filo ve Renault Filo da bulunuyor.

 

paylaşım
yorumlar
Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi
Önceki haber

Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi
Sonraki haber

Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı

Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı

Son Haberler

Avcıoğlu-Korkmaz 4'te 4 Yaptı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Avcıoğlu-Korkmaz 4'te 4 Yaptı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 39.Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 59 araç ve 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde tozu dumana kattı

Türkiye’nin en genç takımı Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Kocaeli Rallisi’nde başarılarını büyüttü.

Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı

Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT’nin düzenlediği Clio Rally Trophy Turkey dördüncü yarışı, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşti. Heyecan dolu yarışı Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi kazandı.

Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Kapı Kapıya Mücadele Körfez'deydi

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla düzenlenen 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı 18 Eylül Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. 

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.