Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı
Renault MAİS ana partnerliğinde Toksport WRT’nin düzenlediği Clio Rally Trophy Turkey dördüncü yarışı, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşti. Heyecan dolu yarışı Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi kazandı.
Tamamen aynı özelliklere sahip otomobillerin mücadele ettiği, deneyimli pilotların yanı sıra motor sporlarına başlamak isteyenler için önemli bir fırsat olan Clio Rally Trophy Turkey, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi ile devam etti.
Mücadeleyi, Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi lider olarak tamamladı. İkinci basamakta Evren Olcay ve Yenal Kaya ikilisi yer alırken, Tuncer Sancaklı & Asena Sancaklı - Nebil Erbil & Aslı Erbil ekipleri ikinci gün devam edemeyince, podyumun üçüncü basamağı boş kaldı.
Koceli’deki sezonun dördüncü yarışının ardından puan durumu şu şekilde oluştu;
|
SIRA
|
PİLOTLAR PUAN DURUMU
|
PUAN
|
SIRA
|
CO PİLOTLAR PUAN DURUMU
|
PUAN
|
1
|
Tuncer Sancaklı
|
25
|
1
|
Asena Sancaklı
|
25
|
2
|
Menderes Okur
|
23
|
2
|
Aslı Erbil
|
22
|
3
|
Nebil Erbil
|
22
|
3
|
Efe Ersoy
|
20,5
|
4
|
Can Altınok
|
20,5
|
4
|
Yenal Kaya
|
13
|
5
|
Evren Olcay
|
13
|
5
|
Özden Yılmaz
|
12
|
6
|
Sinan Soylu
|
8,5
|
6
|
Onur Aslan
|
11
|
|
|
|
7
|
Ali Tuğrul Kaya
|
8,5
Clio Rally Trophy Turkey’de sezonun beşinci yarışı 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir’de koşulacak.
Yarış serisinin sponsorları arasında Castrol, Michelin, Maxxi Filo ve Renault Filo da bulunuyor.
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