Kocaeli'de Clio Rally Trophy'i Menderes Okur ve Özden Yılmaz kazandı

Haberi dinle

Tamamen aynı özelliklere sahip otomobillerin mücadele ettiği, deneyimli pilotların yanı sıra motor sporlarına başlamak isteyenler için önemli bir fırsat olan Clio Rally Trophy Turkey, 16-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39. Kocaeli Rallisi ile devam etti.

Mücadeleyi, Menderes Okur ve Özden Yılmaz ekibi lider olarak tamamladı. İkinci basamakta Evren Olcay ve Yenal Kaya ikilisi yer alırken, Tuncer Sancaklı & Asena Sancaklı - Nebil Erbil & Aslı Erbil ekipleri ikinci gün devam edemeyince, podyumun üçüncü basamağı boş kaldı.

Koceli’deki sezonun dördüncü yarışının ardından puan durumu şu şekilde oluştu;

SIRA PİLOTLAR PUAN DURUMU PUAN SIRA CO PİLOTLAR PUAN DURUMU PUAN 1 Tuncer Sancaklı 25 1 Asena Sancaklı 25 2 Menderes Okur 23 2 Aslı Erbil 22 3 Nebil Erbil 22 3 Efe Ersoy 20,5 4 Can Altınok 20,5 4 Yenal Kaya 13 5 Evren Olcay 13 5 Özden Yılmaz 12 6 Sinan Soylu 8,5 6 Onur Aslan 11 7 Ali Tuğrul Kaya 8,5

Clio Rally Trophy Turkey’de sezonun beşinci yarışı 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir’de koşulacak.

Yarış serisinin sponsorları arasında Castrol, Michelin, Maxxi Filo ve Renault Filo da bulunuyor.