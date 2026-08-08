Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Stefano Domenicali, dönüş için hâlâ aşılması gereken bazı engeller bulunduğuna dikkat çekerken, Mercedes ve Audi gibi Formula 1'in önemli üreticilerinin Almanya ile olan bağlarına vurgu yaptı.

İtalyan yönetici, Almanya ile Formula 1 arasında ilişkileri yeniden güçlendirme konusunda karşılıklı bir isteğin bulunduğunu ve ülkenin yeniden Formula 1'in 'en önemli pazarlarından biri' haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Domenicali kısa süre önce, Almanya Grand Prix'sinin Hockenheim'a dönmesi ihtimali üzerine ilk görüşmenin gerçekleştirildiğini doğrulamıştı. Hockenheim en son 2019 yılında Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Almanya'daki medya pazarı ise şu anda önemli bir değişim geçiriyor.

Liberty Media Başkanı ve CEO'su Derek Chang, Liberty Media'nın bilanço toplantısında Almanya'daki durum hakkında şunları söyledi: "RTL ve Sky arasındaki birleşmeyle birlikte Almanya değişim geçiren bir pazar."

"Bunun yanı sıra bazı dijital oyuncuların ve yayın platformlarının da Almanya'ya girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla birkaç yıl önce muhtemelen bu kadar güçlü olmayan bir pazar söz konusuydu ancak şimdi daha güçlü bir görünüm kazanıyor."

Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bu gelişmelerin Formula 1'in Almanya'da yeniden yarış düzenleme ihtimali açısından ne anlama geldiği sorulan Domenicali ise kısa vadede böyle bir dönüş beklemediğini, ancak uzun vadede bunun gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Domenicali şöyle konuştu: "Kesinlikle RTL'nin bu pazarda daha geniş bir kitleye ulaşma ihtiyacımız açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Gelecekte, doğru zamanda doğru görüşmeler yapıldığında, Almanya'daki pazarın bugün İtalya veya Birleşik Krallık'ta sahip olduğumuz pazarlardan farklı olacağından oldukça eminim."

"Bir dijital platform veya başka bir yayıncı, yayın hakları ihalesine katılacaktır. Çünkü bu pazarın gelecekte bize, Formula 1'in geleceği açısından doğru kararı vermemizi sağlayacak bir fırsat sunması muhtemel."

"Ancak potansiyele baktığımızda Audi'nin bu işe dahil olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mercedes de burada. Merkezleri Almanya'da bulunan çok önemli ortaklarımız var. Bence artık Almanya, orta vadede takvime geri dönüp dönemeyeceğini düşünmemizi istiyor. Hatta bundan daha önemlisi, 20 yıl önce olduğu gibi Formula 1'in en önemli pazarlarından biri haline gelmek istiyor. Bence bu tartışmanın temelini oluşturan nokta bu."

"Kesinlikle Almanya'daki yeni durumun, ülkenin gelecekte hem medya hem de belki organizatör tarafında Formula 1 için çok ilgi çekici ve olumlu sonuçlar doğurabilecek bir pazara dönüşebileceği yönünde ilerlediğini görüyorum."

"Bu kısa vadede alınacak bir karar olmayacak. Ancak kesinlikle gerçekleşecek."