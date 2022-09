Tuzla'da Karting Mücadelesi Nefes Kesti

Haberi dinle

Mini kategoride 3 yarışı da kazanan Can Özler birinci olurken, ikinciliği Teoman Hoskin, üçüncülüğü Cem Karakömür aldı. Yarış sonunda mini kategoride dereceye giren pilotlara ödüllerini milli sporcu Cem Bölükbaşı verdi. Junior kategorisinde her üç yarışı da Emir Tanju kazanarak hafta sonunun galibi oldu. Emir’i ikinci sırada Hakkı Dorum, üçüncü sırada Leyla Sulyak izledi. Büyük çekişme içinde geçen Senior kategorisinde hafta sonunun 3 yarışını da kazanan Sarp Arhan Or birinciliğe ulaşırken, Gün Taşdelen ikinciliği, Kerim Sulyak üçüncülüğü aldılar. Master kategorisinde hafta sonunun galibi her üç yarışı da ilk sırada tamamlayan Mehmet Çınar olurken, tecrübeli sürücüyü Mert Tahincioğlu ikinci, Cem Aşık üçüncü olarak takip ettiler.

TOSFED Micro Destek Kupası’nın 5. ve son ayağında ise kazanan 3 yarışı da birinci bitiren Uygar Arslan Birgili oldu. Arslan’ı Demir Uyan ikinci, Doruk Sarnıç üçüncü olarak izledi. Kartingin en küçük pilotları da kupalarını Cem Bölükbaşı’ndan aldılar.

Hafta sonu kadınlar klasmanlarında da büyük çekişme ve mücadeleler yaşandı. Junior Kadınlarda birinciliği Leyla Sulyak alırken, Ayşe Çebi ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü oldular. Senior Kadınlarda ise birinciliği Sude Nur Yurdagül kazanırken, Büşra Sena Savaşer ikinci ve Ayda Biter de üçüncü oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team elde etti.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası’nda sezonun 6. Ayak yarışları 08-09 Ekim tarihlerinde Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.