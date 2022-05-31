duPont Registry'nin artık yeni bir genel müdürü ve stratejik yatırımcısı var

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Miami, ABD (31 Mayıs 2022) - Bir Motorsport Network şirketi olan duPont Registry, bugün Ken Harte'nin genel müdür ve yeni stratejik yatırımcı olarak göreve getirildiğini duyurdu.

duPont REGISTRY, egzotik, klasik ve lüks otomobiller için 36 yılı aşkın bir süredir önde gelen pazar yeri oldu. Otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan Harte, şirket dijital dönüşümünü sürdürdüğü şu dönemde, satış ve yönetim ekibine liderlik edecek.

Harte, yirmi yılı aşkın bir süredir büyük markalarda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra duPont Registry'ye katılacak. Çalıştığı Rolls Royce, Bentley, Bugatti ve BMW gibi önde gelen marka bayilikleri, ülkenin en çok satış yapan bayilikleri arasında yer aldı. Harte, markalar, partnerler ve müşteriler için lüks deneyimini dijital çağa dönüştürmek için ne yapması gerektiğini biliyor ve teknolojiye dayalı çok fazla deneyime sahip.

Ken Harte şöyle konuştu: "duPont Registry ekibiyle çalışmaktan heyecan duyuyorum. Bizi basılı ve dijital kanalların ötesine taşıyacak geleceğe dönük bir altyapıya yatırım yapan bu marka için harika bir zamandayız."

"duPont Registry'nin ülke çapındaki binlerce lüks otomobil satıcısıyla ilişkilerini geliştirmek için deneyimimi kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Büyümemize devam edebilmemiz ve ekibimizi büyütmemiz için sektördeki bağlantılarımı kullanmak istiyorum.”

duPont Registry, uzun yıllardır dünya çapında lüks otomotiv bayileri ve koleksiyonerler arasında bağlantı kuruyor. Motorsport Network'ün portföyünde yer alan bu şirket, lüks otomotiv için en gelişmiş pazar yeri olma konumunu daha da güçlendirmek için yeni teknolojiler sunuyor.

duPont Registry Başkanı Steven Chapman şunları söyledi: "Şu anda egzotik, ultra ve lüks otomobil kaynağı olmaktan, daha farklı bir platforma geçiş yaptığımız düşünüldüğünde duPont REGISTRY için çok önemli bir dönemdeyiz."

"Ken, müşterilerimizin markamızdan beklediği deneyimi sunmamızı sağlamak adına, duPont REGISTRY'nin epey faydalanacağı bayi ve operasyonel anlamda büyük bir deneyimle geliyor."