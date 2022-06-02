İsviçre'deki yarış yasağı kaldırıldı

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1955 yılında gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat'te büyük bir facia yaşanmış ve yaşanan kazada tam 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bu kaza, motor sporlarının bugüne kadarki en kötü kazası olmaya devam ediyor.

O dönem Fransız makamlar, yaşanan bu trajik kazanın ardından ülkede herhangi bir otomobil yarışı düzenlenmesini yasakladılar. Daha sonra bu yasak, güvenlik standartlarında yapılan değişikliklerin ardından kaldırıldı.

Fransa'ya komşu olan İsviçre ise 1957 yılında ülkede yarış düzenlenmesini yasaklamıştı. Fakat şimdi ülke parlamentonun her iki meclisi de 1957'den bu yana yürürlükte olan bu pist yarışı yasağını kaldırma kararı aldı.

Artık bundan böyle İsviçre'de yarış düzenlenebilecek.