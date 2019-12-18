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Formula E / Son dakika

Wolff: “Formula E, gerçek sürücülerle Super Mario Kart gibi”

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Wolff: “Formula E, gerçek sürücülerle Super Mario Kart gibi”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Ara 2019 10:30

Mercedes Formula 1 takım patronu ve motor sporları patronu Toto Wolff, Formula E’deki ilk yarışlarını izledikten sonra serinin “gerçek sürücülerle Super Mario Kart oyunu" gibi olduğunu söyledi.

Wolff, FE’nin Suudi Arabistan’daki sezon açılışında yer almış ve sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries sıralama turlarında ikinci ve üçüncü sırayı almıştı. Vandoorne, hafta sonundaki iki yarışı da üçüncü sırada tamamlamayı başarmış ve podyuma çıkmıştı.

Wolff, bu sonuçlarla beraber Mercedes’in, “gerçekçi hedeflerini” aştığını söyledi.

Wolff, “Bu tecrübeden keyif aldığımı söylemeliyim.”

“Daha önce Suudi Arabistan’a hiç gitmemiştim ve Mercedes Formula E maceramıza orada başlamak çok özeldi.”

“Seyirciler harikaydı ve ülkenin giderek açıldığını görmek olağanüstüydü. Bunu bu şekilde beklemiyordum.”

“Ve yarışlar, Formula 1’e göre çok farklı. Bunu net şekilde söyleyebilirsiniz. Bu bana göre, gerçek sürücülerle Super Mario Kart gibi. Ancak buna kesinlikle şans vermelisiniz.”

“Ve Nyck de takımın performansına büyük katkı sağladı. Çok olgun biri ve kişilik ve sürücü olarak Stoffel’le takıma uyum sağlayabildi.”

“Hedeflerimizi veya beklentilerimizi gerçekçi olarak belirledik ve her iki sürücümüzle de bunları aştık.” şeklinde konuştu.

Mercedes FE takım patronu Ian James, takımın ilk yarışta podyum elde etmesini beklemediklerini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan James, “Dürüst olmak gerekirse, ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk.”

“Sezon öncesindeki son birkaç gün hepimiz için acımasızdı, çünkü ne bekleyeceğinizi bilmemek muhtemelen en kötü şeydi.”

“Ancak şimdi en azından güçlü ve rekabetçi bir paketimiz olduğunu biliyoruz.” dedi.

Vandoorne, ilk yarışta Andre Lotterer’in gerisinde kalmıştı. Böylece Porsche de serideki ilk yarışında podyuma çıkmış oldu.

Lotterer bu sonucun, takım için beklenmedik olduğunu belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Lotterer, “İlk yarışta ikincilik harika. Kimse bunu bekledi mi bilmiyorum ama ben açıkçası podyumda olmak istedim.”

“Kazanmak için yarışıyoruz. Ancak ilk olarak belki de ilk 10’a girmeyi bekliyorduk.”

“Ancak podyum güzel oldu. Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Bu her takımda böyle. Şimdi buradan gelişmeye çalışacağız.” dedi.

Andre Lotterer, Porsche, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ congratulate each other on the podium

Andre Lotterer, Porsche, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ congratulate each other on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Alex Kalinauckas

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