Vergne: "Formula E, üreticilerin bir anda gelip kaçmalarını engelleyebilir"

Formula E son senelerde üreticilerin büyük katılım sağladığı bir seri haline geldi. Geçen senelerde Audi, BMW, Nissan, Jaguar ve DS gibi üreticilerin yer aldığı seriye yeni sezonunda Mercedes ve Porsche gibi büyük üreticiler de katıldı.

Formula 1 dışında diğer serilerde üreticiler genelde gelip birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Vergne, standart şasi, batarya ve karoser kuralı sayesinde üreticilerin başarıyı parayla satın alamayacaklarını, bu yüzden başarılı olmak için daha uzun süre burada kalacaklarını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Vergne, "Formula E Holding'i ve FIA, şu ana kadar bütçeleri düşük seviyede tutma konusunda çok iyi iş çıkardı."

"Bazı takımların devasa bütçelere sahip olması, onların daha hızlı olmalarını sağlamıyor. Bu dünya dışından bir şeyler bulmadıkları takdirde, bizden 1 saniye hızlı olma şansları yok."

"F1'deki sorun bu. Mercedes, Ferrari ve Red Bull ortalama olarak diğerlerinden 1 saniyeyi aşkın daha hızlılar. FE'de ise herkes herkesi yenebilir."

"Üreticiler iyi bir hafta sonu geçirir ve iyi hazırlanırlarsa yarışı kazanabilirler. Şampiyon olamıyorlarsa bu kurallar kötü yazıldığı için değil, onların daha iyi iş çıkarmaları gerektiği, diğerleri daha iyi iş çıkardığı için olacak."

"FE'de herkes bunu anlamış durumda. Bu yüzden tüm üreticiler bu durumdan mutlu çünkü hepsi yarışlar kazanabilir." dedi.

Vergne, 2014-2015 yani Formula E'nin ilk sezonunda Andretti Autosport adına yarışırken daha sonra DS destekli Virgin'e geçiş yapmıştı. 2016-2017'de Techeetah'a geçiş yapan Vergne, son iki sezonun şampiyonu olmayı başardı.

Vergne, üreticilerin spora girmelerinin pilotlar açısından bir şey değiştirmediğini düşünüyor.

Vergne, "Bizim için çok bir şey değişmedi. Günün sonunda sahnenin arkasındaki insanlar ve sizin onlarla yaptığınız çalışmalar önemli. Ayrıca pist üstünde yaptıklarınız önemli."

"Mercedes'e ya da Porsche'ye bakmıyorum. Sadece aynı araçla yenmem gereken kişiye bakıyorum. Hepsi bu." dedi.