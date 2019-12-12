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Formula E / Son dakika

Lotterer: “Yeni FE kuralları, daha seviyeli yarışlar sağlayacak”

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Lotterer: “Yeni FE kuralları, daha seviyeli yarışlar sağlayacak”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Ara 2019 07:25

Porsche Formula E sürücüsü Andre Lotterer, yeni kuralların daha seviyeli yarışlar sağlayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Riyad’da başlayan 2019/20 sezonu için FE sportif kurallarında bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre güvenlik aracı veya sarı bayrak periyotlarında her araçtan belirli bir miktarda enerji düşürülecek.

Düşülecek olan enerji miktarı, süspansiyonun uzunluğuna göre belirlenecek ve güvenlik aracı veya sarı bayrak periyodu boyunca geride kalan her dakika başı, 1kW/saate eşit olacak.

Sistem, yeni sezonda sorunsuz çalışmasını sağlamak için Valencia’daki sezon öncesi testlerindeki yarış simülasyonunda test edilmişti.

Yeni kural ilk kez, Diriyah’taki açılış yarışında Daniel Abt ile Antonio Felix da Costa arasında yaşanan kaza sonrasında kullanıldı.

O yarışta ikinci olan Lotterer, yeni kuralın daha seviyeli yarışlar sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Lotterer, “Sürücüler, güvenlik aracı konusunda kumar oynuyorlar ve tam gaz sürüyorlardı. Bunu artık yapamıyorlar, bu yüzden güzel. Çünkü biraz daha fazla stratejik olabilirsiniz ve işleri daha mantıklı hale getiriyor. Bunu yapmak iyi.” dedi.

Aynı yarışta üçüncü olan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne ise bu konuda, “Bence bu, yarışa biraz daha strateji katacak.”

“Başlarda biraz sakin görünüyordu, çünkü herkes farklı şeyler deniyordu. Bazıları daha fazla enerji tasarrufu yaparken, bazıları yapmıyordu. Yani bunun bizim için iyi olacağını düşünüyorum.” dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

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Seri Formula E
Pilotlar Andre Lotterer , Stoffel Vandoorne
Editör Alex Kalinauckas

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17 Oca - 18 Oca
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