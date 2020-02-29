Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Da Costa ve Günther iyi startla yerlerini korumayı başardılar.

Nyck de Vries ise Andre Lotterer’i geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Hollandalı sürücü enerji geri dönüşümündeki bir ihlal sebebiyle pitten geçme cezası aldı ve geriye düştü. Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise 11. sıradan 8. sıraya yükseldi.

Rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Vergne, atak modunu iyi bir zamanlama ile kullanarak 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Bitime 24 dakika kala liderlik için atak yapan Günther, Da Costa’yı geçerek ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Birkaç tur sonra atak modunu kullanan Da Costa yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

Son 9 dakikaya girilirken ise Vergne, son atak modunun da yardımıyla Günther’i geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Yarışın bitimine 3 dakika kala Günther start düzlüğünde iç taraftan atak yaptı, ancak Vergne çok sert bir savunmayla yerini korumayı başardı.

Son tura girilirken Günther yine ilk virajda atak yaptı ancak yine geçmeyi başaramadı. Ancak enerjisi çok azalan Vergne, son turda yavaşlamak durumunda kaldı ve BMW sürücüsü Günther ikinci olmayı başardı.

Vergne ise podyumu tamamlayan isim oldu. Böylece DS Techeetah çifte podyum almış oldu. Bu sonuçla beraber Da Costa'nın sürücüler şampiyonasında liderliğe yükselmesinin yanı sıra, DS Techeetah da takımlar şampiyonasında ilk sıraya yükseldi.

Son turlarda podyuma yaklaşan Sebastien Buemi dördüncü olmayı başarırken, Venturi’den Edoardo Mortara beşinci, yarışa son sıradan başlayan Jaguar sürücüsü Mitch Evans altıncı sırada yer aldı.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi yedinci olurken, son turlarda gerileyen Porsche sürücüsü Andre Lotterer sekizinci, Nissan'dan Olver Rowland dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Virgin'den Sam Bird oldu.

Mercedes sürücüleri De Vries ve Stoffel Vandoorne sırasıyla 11. ve 15. olabilirken, Felipe Massa 17, lastik patlatan Pascal Wehrlein 22. sırada yer aldı.

Son tura 5. sırada başlayan BMW sürücüsü Alexander Sims ise aracında çıkan sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

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