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Formula E / Marakeş ePrix / Yarış raporu

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı

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Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 15:11

DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Marakeş E-Prix’sini rahat şekilde kazanmayı başardı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Da Costa ve Günther iyi startla yerlerini korumayı başardılar.

Nyck de Vries ise Andre Lotterer’i geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Hollandalı sürücü enerji geri dönüşümündeki bir ihlal sebebiyle pitten geçme cezası aldı ve geriye düştü. Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise 11. sıradan 8. sıraya yükseldi.

Rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Vergne, atak modunu iyi bir zamanlama ile kullanarak 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Bitime 24 dakika kala liderlik için atak yapan Günther, Da Costa’yı geçerek ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Birkaç tur sonra atak modunu kullanan Da Costa yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

Son 9 dakikaya girilirken ise Vergne, son atak modunun da yardımıyla Günther’i geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Yarışın bitimine 3 dakika kala Günther start düzlüğünde iç taraftan atak yaptı, ancak Vergne çok sert bir savunmayla yerini korumayı başardı.

Son tura girilirken Günther yine ilk virajda atak yaptı ancak yine geçmeyi başaramadı. Ancak enerjisi çok azalan Vergne, son turda yavaşlamak durumunda kaldı ve BMW sürücüsü Günther ikinci olmayı başardı.

Vergne ise podyumu tamamlayan isim oldu. Böylece DS Techeetah çifte podyum almış oldu. Bu sonuçla beraber Da Costa'nın sürücüler şampiyonasında liderliğe yükselmesinin yanı sıra, DS Techeetah da takımlar şampiyonasında ilk sıraya yükseldi.

Son turlarda podyuma yaklaşan Sebastien Buemi dördüncü olmayı başarırken, Venturi’den Edoardo Mortara beşinci, yarışa son sıradan başlayan Jaguar sürücüsü Mitch Evans altıncı sırada yer aldı.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi yedinci olurken, son turlarda gerileyen Porsche sürücüsü Andre Lotterer sekizinci, Nissan'dan Olver Rowland dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Virgin'den Sam Bird oldu.

Mercedes sürücüleri De Vries ve Stoffel Vandoorne sırasıyla 11. ve 15. olabilirken, Felipe Massa 17, lastik patlatan Pascal Wehrlein 22. sırada yer aldı.

Son tura 5. sırada başlayan BMW sürücüsü Alexander Sims ise aracında çıkan sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 34 46'52.757     28
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 34 47'04.184 11.427 11.427 18
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 34 47'04.791 12.034 0.607 15
4 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 34 47'05.039 12.282 0.248 12
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 34 47'08.414 15.657 3.375 10
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 34 47'09.092 16.335 0.678 9
7 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 34 47'11.463 18.706 2.371 6
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 34 47'12.255 19.498 0.792 4
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 34 47'12.883 20.126 0.628 2
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 34 47'13.052 20.295 0.169 1
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 34 47'13.314 20.557 0.262  
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 34 47'15.130 22.373 1.816  
13 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 34 47'15.542 22.785 0.412  
14 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 34 47'17.837 25.080 2.295  
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 34 47'18.726 25.969 0.889  
16 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 34 47'19.285 26.528 0.559  
17 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 34 47'20.243 27.486 0.958  
18 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 34 47'37.233 44.476 16.990  
19 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 34 47'41.759 49.002 4.526  
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 34 47'45.832 53.075 4.073  
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 34 47'52.726 59.969 6.894  
22 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 34 48'06.171 1'13.414 13.445  
23 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 33 47'25.441 1 Lap 1 Lap  
  United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 33 45'45.519 1 Lap    
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Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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Marakeş ePrix

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00:00
09:00
QU
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
02:00
11:00
Yarış
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
06:03
15:03
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