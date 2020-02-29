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Formula E / Marakeş ePrix / Son dakika

Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"

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Evans, kendisini son sıraya iten Jaguar hatası sebebiyle "öfkeli"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Şub 2020 13:07

Formula E sürücüler şampiyonasının lideri Mitch Evans, Jaguar takımının Marakeş E-Prix'inde yaptığı stratejik hata sebebiyle tur atamadığı için "öfkeli" olduğunu söyledi.

Meksika'daki galibiyetinden sonra sürücüler klasmanında liderliğe yerleşen Yeni Zelandalı pilot, ikinci antrenmanlarda en hızlı zamanı elde ederek pole kapışmasına girmişti.

Sıralamalarda ilk gruptan çıkmak için Evans'ın takımı Jaguar, ona normal olan üç turluk strateji yerine iki turluk bir stratejiyi uygun görmüştü - bunlar ısınma turu ve tam gaz gidilecek olan turdu.

Ancak Evans tura hazırlık için attığı ısınma turunda son sektörü çok yavaş geçti ve zaman çizgisini sadece 0.268 saniye ile kaçırarak zaman turu elde edemedi.

Buna rağmen devam edip turunu tamamlayan Evans, 1.17.4 saniyelik bir tur attım ki bu tur onu grubun en üstüne koyup çok rahat superpole kapışmasına götürebilirdi.

Evans açıklamasında "Duruma bakmamız lazım. Dürüst olmak gerekirse zaman çizgisini zaman bitmeden önce geçtiğimi düşündüm ancak öyle olmamış.

"Tabii ki de çok sinirliyim. 17.4'lük bir tur attım ve bunla superpole'e gidebilirdim. Şampiyona lideri olarak gittiğim bir durumda bu hataları yapmamamız gerekiyor." dedi.

Evans pitlerden pole pozisyonu sahibi Antonio Felix da Costa ile aynı anda çıktı ancak pitten çıkış turunda Portekizli pilotun gerisinde kaldı. 

Jaguar'dan gelen direktifler ile yola devam eden Evans, zaman bittikten sonra start-finiş çizgisini iki defa geçti - sportif kuralların 33.3 sayılı maddesini ihlal etti - ve şu an inceleme altında. 

Jaguar takım direktörü James Barclay, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İki turluk strateji pist ve sıcaklıklara göre değişiyor. Pek çok farklı durum göz önüne alınıyor. 

"Hissiyatımız bu iki turluk stratejinin daha hızlı olacağı yönündeydi. Dürüst olmak gerekirse hala bu stratejinin doğru olan strateji olduğuna inanıyorum.

"Özünde, sıralama turları öncesinde elimizde bir strateji ve onun planı bulunuyor. Her zaman güvende olduğunuz düşüncesiyle plan yapıyorsunuz ve açıkçası güvendeydik de.

"Üçüncü sektörde bayrak sallanana kadar çok zamanımız vardı, bu bakış açısından baktığınızda herhangi bir problem yoktu. 

"Ancak herhangi bir sebeple üçüncü sektörde çok vakit kaybettik, da Costa'nın yakında olması buna sebep olabilir ve bu yüzden durumu araştırıp etrafımızda olan durumlara göre plan yapmalıyız.

"Nereden bakarsanız bakın, bir hata yaptık. Pole pozisyonunda olabileceğinizi bildiğinizde durum çok zorlaşıyor. Bundan faydalanamamak utanç verici."

Hataya rağmen Evans'ın takım arkadaşı James Calado, iki tur stratejisini sıralamaları kullandı ancak üçüncü grupta sürüş yaparken piste 20 saniye erken gönderildi. 

Seansı 10.sırada tamamlayan pilot şunları söyledi: "Mitch'e olanlar çok üzücü, griddeki en iyi araçlardan birine sahibiz."

Calado'nun en iyi sıralama sonucu Meksika'da aldığı 17.lik olurken yarışta maksimum güç seviyelerini aştığı için yarıştan diskalifiye edilmişti. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Pilotlar Mitch Evans
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Matt Kew

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