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Formula E / Marakeş ePrix / Son dakika

Vergne, Marakeş E-Prix öncesinde karantina altındaymış

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Vergne, Marakeş E-Prix öncesinde karantina altındaymış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
1 Mar 2020 13:51

Jean-Eric Vergne, Marakeş E-Prix’nin hayatının en zor hafta sonu olduğunu ve podyuma çıktığı yarış öncesinde hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

DS Techeetah sürücüsü, Fas hafta sonunda bir virüse yakalandığı için antrenman seansını kaçırmıştı.

Cumartesi günü araca geri dönen son Formula E şampiyonu, sıralama turlarını 11. sırada tamamladı ve yarışta harika bir performansla 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Son tura 2. sırada başlayan Fransız sürücü, 11. virajda BMW sürücüsü Maximilian Günther’in güzel atağına karşılık veremedi ve Alman sürücüye geçildi.

Yarış sonrasında konuşan Vergne, hastalığının şiddeti sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Vergne, “Bu kesinlikle Formula E’deki en zor hafta sonumdu. Ancak bunun sebebi pist üstündeki aktiviteler değil, pist dışındaki şeylerdi.”

“Dün, Marakeş’te hastanede karantina altında tutuldum. Günümün nasıl geçtiğini hayal edin.”

“Daha iyi hissediyordum ancak beş metrekarelik bir odadaydım. Çok zordu ve son üç günde 40 derece ateşim vardı. Yani en iyi halimde değildim.”

“Yarışta sanırım baş ağrılarımı unuttum ve elimden gelen her şeyi yaptım.”

“Bir noktada mühendisime, hangi pozisyonda olduğumu sordum çünkü liderleri göremiyordum.”

“Bana dördüncü olduğumu söyledi. Bu kadar zaman kazandığımı bilmiyordum.” şeklinde konuştu.

Vergne’in takım arkadaşı ve yarışın galibi Antonio Felix da Costa da Fransız sürücüyü övdü.

Da Costa, “İtiraf etmeliyim ki, bugün beni en çok etkileyen şey bu adam! Zorlu bir hafta geçirdi ve şu anda bizimle podyumda, bu yüzden çok mutluyum.” dedi.

Şampiyona liderliğine de yükselen Da Costa, geçen sene bu pistte galibiyet için savaşırken BMW’deki takım arkadaşı Alexander Sims’le çarpışmış ve yarış dışı kalmıştı.

Da Costa, “Bu yarış öncesinde, geçen seneki yarış hakkında düşünüyorum. İntikam almak istedim.”

“Dürüst olmak gerekirse, son üç turda rahat bir farkla öndeydim ve geçen sene kaza yaptığım 7. viraja bakıp ‘Hayır, teşekkürler. Bu sefer olmaz.’ diyordum.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Pilotlar Jean-Eric Vergne
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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