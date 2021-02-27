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Formula E / Diriye E-Prix / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

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, Editör

Formula E 2020-21 sezonunun ikinci yarışı olan ve olaylı geçen ikinci Diriyah E-Prix'sinde galibiyet, kırmızı bayrakla sonlandırılan yarışta Jaguar pilotu Sam Bird'ün oldu.

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Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

Suudi Arabistan'da yapılan ikinci gece yarışı öncesinde, antrenmanlarda kaza yapan Venturi pilotu Edoardo Mortara'nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Riyad Şehir Pisti'ne geri dönen ve yarış için hazırlanan Mortara, aracının zamanında tamir edilememesi nedeniyle yarışa başlayamadı.

Pole sahibi Envision Virgin pilotu Robin Frijns, iyi kalkışla yerini korumuş olsa da arkasındaki Dragon Penske pilotu Sergio Sette Camara, kötü kalkarak üçüncü sırada yer alan Jaguar pilotu Sam Bird'e zaman kaybetti ve Bird, ilk virajda atağını yaparak Dragon pilotunu geçti.

Orta grupta ise Mahindra pilotu Alex Lynn, dokuzuncu sırada başladığı yarışta büyük sıra kaybederek 20. sıraya kadar gerilerken genelde herkes yerini korudu. İkinci turun sonunda ise Dragon Penske pilotu Nico Müller, NIO 333 pilotu Tom Blomqvist'i geçerek beşinci sırayı aldı.

Üçüncü turun sonunda ise Blomqvist, 18. virajın sonunda blokaj yaşayarak DS Techeetah pilotu Jean-Eric Vergne'e geçildi. 

5 turun ardından Frijns ve Bird ikilisi, arkadaki Sette Camara ile 2.3 saniye fark yarattılar ve Bird, Frijns'ı 0.4 saniye geriden takip ederek ilerledi.

Beşinci turda Vergne, beşinci sıradaki Muller'e 18. virajda atak yapmayı denese de geçemedi, dokuzuncu sıradaki Envision Virgin pilotu Nick Cassidy, Nissan e.dams pilotu Buemi'ye aynı yerde atak yapmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Geçen 10 dakikanın ardından önde Frijns-Bird, Sette Camara, ve Turvey'nin arkasındaki isimlerle bir grup açıldı. Vergne bu sırada atak modunu aktive etti ve bu sırada takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'ya geçildi.

Vergne'den bir tur sonrasında Turvey ve Müller de atak modunu aktive etti ve Müller, bu sırada Vergne'e geçilmiş oldu. Vergne ise dokuzuncu turda 18. viraja gelinirken Turvey'e atak yaptı ve dördüncülüğü ele geçirdi.

10. turda Frijns, atak modunu açtı ve ondan bir tur önce atak modunu açmış olan Sette Camara'nın hemen önünde piste geri döndü. Atak modunu açtığı turda inanılmaz bir tempo tutturan Frijns, tek tur içerisinde Bird'ün arkasına yapıştı.

12. turda ise Frijns, 18. viraj öncesindeki düzlükte Bird'e atağını yaptı ve liderliği geri aldı. Geçildikten hemen sonra atak modunu açan Bird, bu sırada Sette Camara'ya da geçilmiş oldu. Ancak Bird, bir tur sonra atak modu biten Brezilyalı pilotu geride bırakmayı başardı.

Dördüncülüğe geçiş yaptıktan sonra Vergne, arkasında bulunan Turvey ile arayı açtı ve öndeki Sette Camara'ya yaklaşmaya başladı.

NIO araçları ise bir anda kan kaybetmeye başladı. Önce da Costa, Turvey'i beşincilik için geride bırakırken sonrasında Cassidy, Blomqvist'i geçerek dokuzunculuğa yükseldi.

 

Sam Bird ise Frijns'a kaybettiği zamanı, geç atak modu aldıktan sonra yeniden kapatmayı başardı ancak böylece her şey atak modu kullanılmadan öncesindeki duruma geri dönmüş oldu. 

Frijns-Bird ikilisi, 16. tura gelindiğinde Sette Camara ile 4.5 saniye fark açmışlardı ve DS Techeetah pilotları, Dragon Penske pilotunun hemen arkasında yer aldılar. Bu sırada Vergne, 18. virajda Sette Camara'yı geçerek üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

17. turda ise Porsche pilotu Pascal Wehrlein ve BMW Andretti pilotu Jake Dennis temas yaşadılar ve bu temasın ardından Dennis, yarış dışı kaldı. Giren tam sarı bayrak sistemi ile beraber yarış yavaşlatıldı.

Bir tur süren tam sarı bayrak sisteminin ardından atak moduna sahip olan Frijns, Bird'ün hemen arkasında onu geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Da Costa ise benzer bir durumda, takım arkadaşı Vergne'ü geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

19. turda Frijns, Bird'ü geride bırakmayı başardı ancak Bird, bir sonraki turda ona karşılık vermeye çalıştı. Bu "it dalaşı" ise DS Techeetah pilotlarına yaradı. İkili, anında bir saniyelik fark kapattılar ve Frijns-Bird ikilisinin dibine girdiler. 

Bu durum ise uzun sürmedi. Çünkü Vergne ve da Costa, takım içerisinde iç savaş çıkarmaya başladılar ve birbirleri ile mücadele etmeye başladılar. Son virajda temas yaşayan ve duvara santimetreler kala piste dönebildiler.

Bird ise 21. turda atak modunu aktive etti ve Frijns'ın peşine katıldı. 23. turda 18. viraja doğru ilerlenirken İngiliz pilot, eski takım arkadaşına atak yaptı ve Hollandalı Frijns'ı geride bıraktı. Anında güvenli fark açan Bird, rahat şekilde liderliği korudu.

Arkada ise inanılmaz şekilde yükselen Nick Cassidy vardı. 25. turda Cassidy, Müller'in arkasına geldi ve yedinci sırada bulunan Cassidy, hem Müller'i hem de Sette Camara'yı geçerek beşinci sıraya kadar yükseldi. Cassidy yarışa 11. sırada başlamıştı.

Bu sırada tekrardan tam zamanlı sarı bayrak çıktı ve Buemi, Günther, Lynn ve Evans arasında bir olay oldu. 28. turda ise bu tam zamanlı sarı bayrak, güvenlik aracına dönüştü. Bu kazada 18. viraja doğru ilerleyen Günther bir blokaj yaşadı ve o sırada virajı dönen Evans'a çarptı.

Yarışın bitimine üç dakika ve bir tur kala hakemler, konvoyu pit yolundan geçirme kararı aldı - ki güvenlik aracı uzun bir süredir pist üzerindeydi. Araçlar pitten geçmek üzere geçtiği sırada ise kırmızı bayrak sallandı ve yarış sonlandırıldı. 

İkinci olan isim Frijns olurken Vergne ise podyumu tamamlayan pilot oldu. Son şampiyon da Costa dördüncü oldu, Nick Cassidy ise serideki ikinci yarışında beşinciliği almayı başardı. Dragon Penske pilotları Sette Camara ve Müller altıncı ve yedinci olurken, ilk 10'u tamamlayan isimler ise Turvey, Rowland ve dokuz sıra yükselen Rast oldular.

Formula E'nin bir sonraki yarışı, 10 Nisan tarihinde Roma'da gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 29 39'50.836        
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 29 39'53.030 2.194 2.194    
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 29 39'55.682 4.846 2.652    
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 29 39'57.736 6.900 2.054    
5 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 29 39'59.915 9.079 2.179    
6 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 29 40'03.653 12.817 3.738    
7 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 29 40'04.760 13.924 1.107    
8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 29 40'06.359 15.523 1.599    
9 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 29 40'07.225 16.389 0.866    
10 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 29 40'09.090 18.254 1.865    
11 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 29 40'10.721 19.885 1.631    
12 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 29 40'11.448 20.612 0.727    
13 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 29 40'12.344 21.508 0.896    
14 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 29 40'13.318 22.482 0.974    
15 France Norman Nato Monaco Venturi 29 40'15.028 24.192 1.710    
16 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 29 40'16.231 25.395 1.203    
17 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 29 40'18.093 27.257 1.862    
18 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 29 40'19.948 29.112 1.855    
  Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 26 32'35.218 3 Laps 3 Laps    
  New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 26 32'38.574 3 Laps 3.356    
  United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 26 32'44.395 3 Laps 5.821    
  Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 26 32'44.705 3 Laps 0.310    
  United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 16 19'43.653 13 Laps 10 Laps    
  Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 0          
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Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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