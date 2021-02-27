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Önceki / Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!
Formula E / Diriye E-Prix / Son dakika

Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula E 2020-21 sezonunun ikinci yarışı olan ve olaylı geçen ikinci Diriyah E-Prix'sinin sonunda kazaya karışan Alex Lynn'in kazasına dair görüntüler ortaya çıktı.

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Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an

Yarışın son bölümü, pist üstünde yaşananlar nedeniyle sarı bayrakla ilerlerken ardından kırmızı bayrak sallandı ve yarış noktalandı.

Yarıştan sonra çıkan görüntülerde Mahindra pilotu Alex Lynn'in aracı ters dönmüş bir şekilde sürüklendiği öğrenildi.

Henüz kazanın sebebi tam olarak bilinmiyor ancak Lynn'in aracından bilinci açık bir şekilde çıktığı ve hastaneye götürüldüğü bilgisi geldi.

Kaza anı

 

Kaza sonrası

 
Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

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Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix
Editör Abdullah Çelik

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