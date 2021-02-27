Formula E / Diriye E-Prix / Son dakika
Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Formula E 2020-21 sezonunun ikinci yarışı olan ve olaylı geçen ikinci Diriyah E-Prix'sinin sonunda kazaya karışan Alex Lynn'in kazasına dair görüntüler ortaya çıktı.
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Yarışın son bölümü, pist üstünde yaşananlar nedeniyle sarı bayrakla ilerlerken ardından kırmızı bayrak sallandı ve yarış noktalandı.
Yarıştan sonra çıkan görüntülerde Mahindra pilotu Alex Lynn'in aracı ters dönmüş bir şekilde sürüklendiği öğrenildi.
Henüz kazanın sebebi tam olarak bilinmiyor ancak Lynn'in aracından bilinci açık bir şekilde çıktığı ve hastaneye götürüldüğü bilgisi geldi.
Kaza anı
Kaza sonrası
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|Formula E
|Etkinlik
|Diriye E-Prix
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an
paylaşım
yorumlar
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