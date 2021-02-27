Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an

Yarışın son bölümü, pist üstünde yaşananlar nedeniyle sarı bayrakla ilerlerken ardından kırmızı bayrak sallandı ve yarış noktalandı.

Yarıştan sonra çıkan görüntülerde Mahindra pilotu Alex Lynn'in aracı ters dönmüş bir şekilde sürüklendiği öğrenildi.

Henüz kazanın sebebi tam olarak bilinmiyor ancak Lynn'in aracından bilinci açık bir şekilde çıktığı ve hastaneye götürüldüğü bilgisi geldi.

Kaza anı

Kaza sonrası