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Formula E / Son dakika

Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes güç ünitesine sahip olan dört Formula E aracına, ikinci Diriyah E-Prix gece yarışına katılmaları konusunda FIA hakemleri tarafından izin verildi.

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Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi

Ön fren sorununa ek olarak arka iptal güvenliği sisteminin arızası, Venturi pilotu Edoardo Mortara'nın kazasına neden oldu.

İsviçreli sürücü Suudi Arabistan'da, antrenman kalkışı yaptıktan sonra araç arızası yaşadı ve bu da Mortara'nın sert bir şekilde TecPro bariyerlere çarparak ambulans ile yerel hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Venturi'nin açıklamasına göre bu durum "fren arızası" nedeniyle ortaya çıktı ve böylece FIA, iki müşteri takımı aracını ve fabrika Mercedes araçlarını Diriyah E-Prix sıralamasından çekmek zorunda kaldı.

FIA'ya göre, "katılımcı, aracın güvenli olduğunu FIA teknik delegesine kanıtlayamadı."

"Üçüncü antrenman seansının sonunda yaşanan fren arızasının ardından Mercedes-EQ Silver Arrow 02 araçlarının bir tanesi de benzer bir olaya karıştı."

"Fren sistemi, ön fren basıncını kaybetti ve basınç sensörü sıfıra indi."

"İki fren pedalı sensörüne göre sürücü, fren pedalına sonuna kadar basmıştı."

Mercedes yazılımla ilgili ayarlamalar yaptı, bu ayarlamalar ise FIA tarafından denetlendi ve dört aracın da Riyad Sokak Pisti'nde yapılacak olan ikinci gece yarışına katılımına izin verildi.

Motorsport.com'a konuşan Mercedes takım patronu James şunları söyledi: "Şunu onaylayabilirim ki bu bir yazılım sorunu."

"Yapılan düzeltmenin ardından, araçların tamamen güvenli olduğu konusunda parametre değişimi yapmak için yazılımlara ayarlar yapabileceğimizden eminiz."

"Şu anda yapmamız gereken şey ise FIA'nın, ilerlediğimiz yöntemden memnun olduğundan emin olmak."

James, Mortara'nın aracının ilk kez ön frenlerde sorun yaşadığı sırada yedek bir sistemin devreye girmesi gerektiğini, ancak bu durumun gerçekleşmediğini söyledi.

 

Mercedes takım patronu konu hakkında, "Burada önemli olan iki konu var. Bunlardan bir tanesi ön fren sisteminin belirli olmayan bir nedenden dolayı arızalanması."

"Ön frenlerde bir arıza olması durumunda, devreye giren yedek bir sistem var, sonrasında da yedek sistem ana sistem olarak görev alıyor. Edo'nun aracında ise bu olmadı."

"Bunun neden olmadığını şu anda öğrendik ve bunu değiştirmek için atılması gereken adımların neler olduğunu biliyoruz."

James aynı zamanda bu sorunun, geçtiğimiz sezon yapılan Meksika E-Prix'sinde Nyck de Vries'in ilk virajda, Fanboost'u açtıktan kısa bir süre sonra yaşadığı olayla "tamamen alakasız" olduğunu söyledi.

Bu kazaya neden olan sebebin, bireysel takım yazılım sorunuyla alakalı olduğu ve özel bir parçayla alakalı olmadığı söylendi.

Mortara an itibariyle padoka geri döndü ve ikinci Diriyah yarışına katılması üzerine FIA'dan onay aldı. Ancak İsviçreli pilotun yarışa katılma durumu, Venturi'nin, aracını TSİ 20.03'te olan yarış startına kadar tamir edip edemeyeceğine bağlı olacak. 
Edoardo Mortara, Venturi Racing, piste geri dönüyor

Edoardo Mortara, Venturi Racing, piste geri dönüyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Frijns, Formula E'deki ilk pole pozisyonunun ardından çok mutlu

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Edoardo Mortara
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

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