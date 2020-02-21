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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"

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Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Efe Kahya, Editör
21 Şub 2020 05:46

Haas patronu Günther Steiner, Formula 1 patronunun Çin'e gitme üzerine oluşacak durumda sıfır risk olduğunu anladıkları anda yarış için takvimde bir yer araştırmaları gerektiğini söyledi.

Şanghay yarışının orijinal tarihi olan 19 Nisan'daki yarışının corona virüsü salgını sebebiyle tarihinin değiştirilecek olması, F1 patronlarının yarışı senenin ilerleyen dönemlerinde düzenlemesi için pek çok opsiyonu değerlendirmeye itti.

Motorsport.com'un hafta başındaki açıklamasında bir olasılığın Brezilya ve Abu Dhabi GP hafta sonları arasında iki günlük bir Çin GP düzenleme olduğu belirtilmişti.

Steiner ise yarışın belirli senaryolarını düşünmek ve takımların bunu onaylayıp onaylamayacağını düşünmek için daha çok erken olduğunu söyledi - sebebini ise F1'in organizasyon yapıldığı sırada hiç kimsenin virüs kapma riskinin olmadığını garanti etmesinin gerekli olduğu olarak açıkladı.

"At that time are we safe from what is happening now?," said Steiner, when asked by Motorsport.com if he would approve a triple header later in the year. "That's for sure and FOM is speaking the same.

Motorsport.com'un Steiner'a üçlü hafta sonunun işe yarayıp yaramayacağını sorması üzerine Steiner şunları söyledi: "Yarışın olacağı zaman, şu anda olan nedenler sebebiyle güvende olacak mıyız?

"Üçlü yarış hafta sonu yapabiliriz, ancak virüsün ne zaman biteceğini bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ancak herhangi bir risk varsa kesinlikle buna karşı olurum çünkü bir risk varsa orada yarışmamalıyız.

"Bence onlar (FOM) bu duruma bakacaklardır, bittiğini ümit edeceklerdir, ancak bence hiç kimse Kasım ayında virüsün sona ereceği konusunda garanti veremez. Umarım biter çünkü iyi bir şey değil. Ancak kimse bunu garanti olarak veremez. Bu yüzden eğer biterse bu işe bakarız ve lojistik olarak mümkünse bunu yaparız.

"Bana göre bu duruma bakıyorlar, ancak bize bir teklif ile gelmediler, nasıl yapılacağı ile ilgili. Kesinlikle buna bakmalılar ve yapılması gerekeni yapmalılar."

AlphaTauri takım patronu Franz Tost ise yarışın ertelenmesi sonucunu kaçınılmaz bulduğunu ve yeniden tarih belirlenmesi konusunda açık olduğunu belirtti.

"Öncelikle, Çin'de yaşanan durumlar göz önüne alındığında, FIA ve FOM'un aldığı bu karar kesinlikle çok doğru bir karar." diyen Tost ekledi: 

"Çünkü tüm çalışanların ve tüm insanların - çünkü sizler de (medya mensupları) orada olacaksınız - güvenliği buradaki en önemli faktör.

"Yarışı sezon sonuna ekleyip ekleyemeyeceğimizi göreceğiz. Öncelikle sağlık durumunu gözlemlememiz lazım. Ve bunu güvenli olduğu döneme kadar çözeceklerini düşünmüyorum. Ancak bir olasılık varsa evet, kesinlikle bunu sezon sonunda yaparız.

"Ve Abu Dhabi son yarış olduğu için - bu bildiğim kadarıyla yapılan kontratta yazılı olan bir madde - belki de Abu Dhabi'yi bir hafta sonrasına koyarlar. Eğer corona virüsü kontrol altına alınırsa, o zaman bir çözüm bulabiliriz."

Vietnam yarışı hakkında olan şüpheleri konusunda ise Tost şunları söyledi: "Şu anda bana verilen bilgiye göre organizatörler orada bir yarış yapabileceğimizi söylediler. Ancak tabii ki de insanların sağlığı buradaki en önemli öncelik olmalı."

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Editör Jonathan Noble

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