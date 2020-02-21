Grosjean: "Araç iyi görünüyor"

Romain Grosjean, Haas'la günün en çok tur atan pilotuydu ve toplamda 158 tur atmayı başardı. Ancak günü 1:18.496'lık derecesiyle, Kimi Raikkonen'in 1.4 saniye ardında tamamladı.

Fransız sürücü testin ardından verdiği demeçte aracın iyi göründüğünü söyledi.

Haas pilotu, "İyi bir gündü. Çok fazla kontrol yaptık ve her şey aracın hızıyla ilgili değildi. Takım çeşitli çözümleri değerlendirdi. Bu yüzden bazı turlar diğerleri kadar iyi değildi. Genel olarak, çeşitli seçenekleri değerlendirerek programın çoğunu tamamladık.

"Aracı tek turda veya uzun sürüşlerde hızlı hale getirmeye çalışmadık. Sadece geçen yılki korelasyon problemleri dikkate alındığında, bunlar için çeşitli fikirleri değerlendirdik. Takım yaptığı işe ek olarak dayanıklılıktan da memnun çünkü çok fazla tur atarak aracın dayanıklılığını test ettik."

"Korelasyonun durumu hakkında size hiçbir şey söyleyemem. Soru önemli, ama cevap veremiyorum. Patronuma sorun."

"Bu konuda 'kimseye bir şey söylemeyin' gibi bir şey denmedi. Ama böyle şeyler hakkında konuşmam gerektiğini sanmıyorum. Çok fazla test yaptık, aracı çeşitli ayarlarda değerlendirdik ve sonuçlara baktık."

"Bugün iyiydi, ama sanırım 20 tur eksik attık. Normalde 180 tur atmayı planlamıştık. Muhtemelen azalan test sayısıyla ilgili. Bu nedenle bu mesafelere hazırlanmak için boyun kaslarını aktif olarak geliştirmemiz gerekiyordu. Bundan ötürü de araçta oldukça rahattım."

"Araç hakkında konuşursak son derece olumlu. İlk olarak, herhangi bir teknik problemimiz yoktu. Tüm sistemler çalıştı ve yeni süspansiyon çok iyiydi. VF-20'nin özelliklerini inceliyoruz. Aracın güçlü yönleri var, ama gelişmemiz gereken alanlar da var. Ama sonuçta iyi bir gün." dedi.

Seans içerisinde spin atması ve bunun kimseyi şaşırtmadığının söylenmesi üzerine Grosjean, "Spin attım. Bırakın öyle düşünsünler. Bunu yaşayan tek kişi olduğumu düşünmüyorum ve kesinlikle ilk kişi değildim. Şanssızdım. Günün sonunda sıcaklık düştü ve lastikler çalışma aralığının dışına çıktı. Bunun sebebi bu. Her şey lastiklere bağlı. Aşınmışlarsa veya pistte soğuksa, spin atmak oldukça kolay. Fren sisteminde sorun yok." yanıtını verdi.

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